退訂潮出現！中國團客1千人急取消 日本飯店：還要求免取消費

中日關係緊張，大量中國遊客取消前往日本旅遊，各地觀光景點住宿出現取消潮。（取自Pexels）

中日關係因「台灣有事論」急凍後，衝擊迅速降臨日本觀光業。愛知縣蒲郡市一間主要接待中國團客的飯店自11月16日以來，連續接到大量退訂通知，短短數日內已有超過1000名旅客取消行程，甚至還要求「免收取消費」，讓業者措手不及。飯店坦言，這種臨時大規模取消的狀況，是多年來首次遇到。

蒲郡飯店營運45年，共114間客房，其中5至6成旅客來自中國。社長竹內惠子表示，11、12月的中國團幾乎全部取消，累計已達28團、約1000人。她說，「訂房確定、名單都送來了才臨時取消，以前從沒發生過。對方還要求免除取消費，真的很為難。」她也擔心後續可能會有更多團隊退訂。

政治風波能否在2個月內平息？

事件起因於日本首相高市早苗近日拋出的「台灣有事論」，引發中國強烈不滿。中國官方呼籲民眾「暫勿前往日本」，中國公部門與國企也陸續要求員工取消赴日行程。不少原訂旅遊的中國民眾被迫退票、退房，其中部分透過海外平台訂房者，甚至面臨無法退款的損失。

廣告 廣告

儘管如此，日本中部國際機場仍能見到部分中國旅客，一名願意受訪的中國旅客表示，他相信中日雙方在經濟合作上有長年基礎，「沒有解決不了的問題」。

春節旺季恐受牽動？

相較於被重創的蒲郡飯店，名古屋車站附近的萬豪飯店影響較輕微。由於以自由行客人為主，中國房客比例僅約15%，目前取消訂單不多，還有新訂房進來。

業界最擔心的是明年2月的春節旺季，通常入住量是平時的2至3倍，是一年中最重要的商機。日本經濟評論家門倉貴史指出，中國過去多次以觀光作為施壓手段，日本也因此意識到「過度依賴單一客源」的風險。他認為，日本應趁此機會分散市場，減少對中國團客的依賴。

面對當前退訂潮，竹內社長依然希望情勢盡快回穩，她說，「只是禮儀不同，人品都很好，我希望大家能友好，不要吵架。」

更多鏡週刊報導

有片／中國最安全！ 公安宣導「日本好危險」：乖，咱不去

烏俄戰爭大轉折？傳美國要求烏克蘭割地縮軍換結束戰爭 白宮拒絕評論

荒謬片／柬埔寨劫獄畫面曝！黑幫老大法院外獲情婦遞槍 攻擊獄警後脫逃