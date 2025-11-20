退警總會長改選完成！耿繼文交棒受肯定 黃啟澤：讓退警總會成為溫暖家園

【警政時報 包克明／臺北報導】中華民國退休警察人員協會總會於今(20)日完成第12屆總會長及理監事改選，新任總會長由台北市退休警察人員協會理事長黃啟澤接任，將正式自卸任總會長耿繼文手中接下重任。本次改選象徵退警總會將邁入全新階段，也代表該組織在世代交替中將持續茁壯。

中華民國退休警察人員協會總會新任總會長黃啟澤改選前提出四大核心施政方向，作為領導退警總會的行動藍圖，獲得許多退警肯定、支持。(記者翻攝)

卸任總會長耿繼文，中央警官學校正科39期出身，歷任花蓮縣警察局局長、警政署警政委員、督察室主任，105年退休後即投入街頭爭取退休警消權益。八年任期內推動多項制度改革，是退警界公認的堅定守護者。

廣告 廣告

耿繼文(右)將在12月1日卸下長達八年任期的退警總會長職位。(記者翻攝)

期間歷經抗議、集會、遊行、訴訟、掛布條、釋憲、函文、拜會、協商、修法⋯⋯，終在「大家一起努力，國民黨、民眾黨、無黨籍委員，七成民意」的支持下，《警察人員人事條例修正案》得於114.01.07在立法院通過；114.04.25總統府公布；114.04.27生效。目前待行政院編列相關預算即能獲得落實。

同時，今年9月，總會特別選在因馬太鞍溪堰塞湖潰壩洪災受創的花蓮辦理兩梯次自強活動，共512名會員與眷屬參與，花蓮縣長徐榛蔚更親至現場致意，感謝退警總會實際以具體行動支持地方觀光復甦，展現耿繼文在任期間延續人民保母的社會關懷及跨域合作的成果。

耿繼文將在12月1日卸下退警總會長職位。他十分肯定接任中華民國退休警察人員協會總會第十二任的總會長的黃啟澤。耿繼文指出，黃是警官學校43期畢業，由基層逐級淬煉而上，長期刑事工作，人生閱歷豐富，對警界生態以及退休人員的需求，有透徹的理解。

耿繼文說，在他過往的職務中，無論是危機處理、政策制定或團隊領導，都展現出非凡的智慧與決斷力，最難能可貴的是，他爲人敦厚，心胸寬廣，尊崇體制，謙遜自持，是位有大格局的領導者。

黃啟澤表示，感謝耿繼文九年來為退警權益奠定堅實基礎，未來將延續前任精神，並以更務實的方式打造一個更具力量與溫度的退警總會。他強調，「退休不是結束，而是另一種守護的起點」，盼在新任期中帶領全國退警攜手向前。

據了解，黃啟澤畢生從警，歷任刑事警察局、新北市警局、嘉義市警局及台北市警局等基層到主管職務，始終秉持「與人為善、嚴以律己、戮力從公」的原則。退休後擔任台北市退休警察人員協會理事長，用心照顧會員，被許多退警視為最可靠的後盾。

參選期間，黃啟澤明確提出四大核心施政方向，作為領導退警總會的行動藍圖：

一、捍衛權益：

針對退休警察退撫差額未編入114年度中央總預算，他重申將持續追蹤告發行政院涉嫌瀆職與相關釋憲案，必要時將率領全國退警至行政院與警政署前陳情，並拍照上傳官方平台，以實際行動捍衛應有權益。

二、開源節流：

將向警政署爭取恢復代辦費，同時擴大外部合作資源，並活化《警聲》月刊及會員會費補繳制度，使總會財務更穩健。

三、廣納賢才：

推動榮譽志工制度，吸引更多熱心退警與社會賢達投入服務，建立更完整的幹部體系與資源網絡。

四、擴大服務：

規劃急難救助、失聯會員主動關懷、研習課程、自強旅遊等內容，讓每位退警在生活與心靈上都能獲得更全面的支持。

黃啟澤表示，未來總會將不只是一個組織，而是一個真正的「家」。他希望所有退警在卸下公務身分後，仍能感受到彼此牽引的力量。他強調：「這份藍圖是一份承諾，也是一份責任。我將以最大的熱忱陪伴所有退警，讓總會成為大家共同的驕傲。」

隨同改選，本屆常務理事、理事與監事名單同步公布，其中黃啟澤、柯繼明、周銘等人擔任常務理事；顏德麟則出任監事會召集人與常務監事。未來，新團隊將在黃啟澤帶領下，延續退警總會的使命，推動更完善的服務與制度改革。

中華民國退休警察人員協會總會第12屆總會長、常務理事、理事監事會召集人、常務監事、監事當選名單

總會長：黃啟澤

常務理事：黃啟澤、柯繼明、周銘、鄧巽昇、呂豊文、張祉道、楊宗松、何逸良、葉步球

理事：黃啟澤、劉昭陽、柯繼明、王欽源、何逸良、周銘、林樹徽、謝玉麟、鄧巽昇、張祉道、楊宗松、葉步球、呂豊文、周威廷、林德昭、黃俊達、鍾進城、何建台、陳恒龍、楊錦章、賴慶宗、黃富生、林坤村、呂馨寧、陳大文、方孝義

監事會召集人 顏德麟

常務監事：顏德麟、蕭世璋、王德麟

監事：顏顏德麟、蕭世璋、王德麟、朱敏、盧再添、杜明山、黃文彬、朱一仁、余豐展

(公布日期：中華民國114年11月20日)

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光