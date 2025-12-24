退軍涉共諜案 退輔會已追回7名退俸 13名送行政法院審理中

退役軍人參與共諜案頻傳，監察院日前通過報告，要求退輔會加強相關防處作為，追回涉案人員退俸。對此，退輔會副主委傅正誠24日說明，追回退俸有一定程序，目前共有20名個案，其中7名已完成追回，另有13人已送達行政法院處理。

國軍退役軍官、前復康聯盟黨主席屈宏義收受中國資金，吸收同袍發展組織、並拍攝美國在台協會(AIT)、阿里山雷達站、屏東三軍聯訓基地等外觀交付中國對口單位。台中高分院審理後依國安法判處10年有期徒刑，全案可上訴。

監察院22日通過調查報告指出，本案犯嫌為在台培養軍官，卻甘願淪為對岸內應，顯見國軍軍官養成出現問題。監察院要求退輔會除掌握人數外，亦應加強退除役軍人的法治教育，並研議修正，凡退除役官兵涉共諜案等背叛行為，應剝奪其享有國軍退除役官兵輔導條例規定的相關權益。

對此，退輔會副主委傅正誠24日於立法院外交國防委員會受訪時表示，若要追回相關退俸有一定程序，退輔會會依規定處置。傅正誠說：『(原音)追回有一定程序，那現在有20個，7個是追回了，有13個已經送到行政法院去處理，這都依法程序在做。』

不過，23日又傳出陸軍退役上將陳廷寵等多位退將赴北京出席抗日史研討會，並稱「看到抗戰變終戰讓人義憤填膺」，外界質疑是否違反相關規定？傅正誠表示後續會由權責單位認定，他並強調抗戰英雄都在台灣。傅正誠說：『(原音)抗戰的英雄都在台灣，我們上一次在80週年紀念大會的時候，我們主委有把16個抗戰的老英雄來做表揚，我們也寫了一本書，看得出來抗日這個議題上面，這些老前輩都在台灣。』

另外，在立法院三讀通過停砍公教年金後，國民黨立委陳永康再提出軍人年金改革修法。傅正誠說明，主管機關是國防部，退輔會則是執行單位，若修法通過會配合執行；且照顧榮民是退輔會的責任，所以也會努力爭取。(編輯：鍾錦隆)