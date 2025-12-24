退輔會主委視導高榮臺南分院 實地暸解院方推動「長照3.0」服務





國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發，24日上午偕同就養養護處處長陳相寶、就醫保健處參事陳延芳、主委室主任董中興與簡任視察謝浚豪及高雄榮民總醫院副院長林育德等一行，前來高雄榮民總醫院臺南分院視導。

嚴德發主任委員實地暸解醫院推動「長照3.0」服務情形，如急性後期照護（PAC）復能服務、安寧善終、樂活日照中心運作及榮民就醫綠色通道執行成效，並視察高榮臺南分院與佳里榮家以遠距醫療照護榮民長輩，提供醫療可近性，對工作同仁們投入長照服務的努力，表示肯定與感謝。

「長照十年計畫3.0」（以下簡稱長照3.0）將於115年上路是臺灣應對超高齡社會的長期照顧政策升級版，於2025年9月起分階段實施，核心目標是擴大服務對象（納入年輕型失智症、急性後期照護PAC）、優化服務內容（外籍看護家庭可用社區服務、智慧科技輔具）、整合醫療與社會資源，並強化家庭支持，旨在提供更全面、彈性的照顧服務，實現「健康老化、在地安老、安寧善終」願景；高榮臺南分院安排一系列與長照結合的服務成效展現，亮點為PAC復能服務、安寧善終、樂活日照中心運作及榮民就醫綠色通道等視導參訪行程。

院方醫療團隊向主委展示急性後期照護（PAC）具特色的「仿家屋」復能環境，以病患回家後真實生活為設計核心，從「食、衣、住、行」四個面向設計訓練，讓病患與家屬在安全環境中練習日常動作，如進食、穿衣、洗澡、轉位等，提前熟悉家庭情境；並透過團隊會議即時交流病情、滾動修正照護計畫，確保病患在黃金期內獲得最佳整合服務；因此PAC不是延長醫療，而是幫助病人重新啟動新生活的模式。

隨後，嚴主委走入安寧病房，肯定醫療團隊以專業與溫暖陪伴病人走過生命最後一程，場面溫馨感人。在樂活日照中心，院方展示AI智慧科技照護成果，透過人臉辨識系統即時蒐集長輩每日情緒變化數據（神經精神評估量表，NPI），作為照護調整的重要依據，並結合「御老平台」電子家庭聯絡簿，即時與家屬共享照顧資訊，提升照護透明度與互動性。

嚴主委也親自走入日常活動空間，觀賞長輩細心栽種的百香果樹、香水百合，並體驗投籃互動遊戲，展現科技融入生活、促進身心健康的溫暖照顧新樣貌。接續視導專為榮民及眷屬設計的快速就醫綠色通道，提供75歲以上榮民及85歲以上的民眾優先掛號、批價、領藥、檢查服務，並設有專屬服務台與志工協助，提供更便利、快速、尊榮的醫療體驗。

高榮臺南分院與佳里榮家運用遠距醫療通訊技術，讓住在偏鄉佳里區的榮民與該院醫療人員在不同地點視訊進行診療、諮詢、健康管理及教學的服務，主要優點是克服地域限制、提升偏鄉醫療可近性，透過生理監測設備和電子處方箋進行精準遠端照護，讓榮民長輩的醫療服務更即時、更普及、更有效率。

嚴主委嘉勉高榮臺南分院醫療團隊致力照顧榮民、榮眷及社區民眾，不斷提升醫療水準，持續強化醫療與長照無縫接軌，透過整合遠距醫療與安寧緩和醫療與長期照顧之可近性，讓整體健康照護網更完整。期許透過制度創新、科技導入與社區連結，提升醫療與長照體系的協作與連續性，尊嚴地安老，打造「活得久，也活得好」的共好社會。

高榮臺南分院副院長周俐禎表示，感謝嚴德發主委親臨視導與指導，給予第一線同仁莫大鼓勵。高榮臺南分院長期深耕在地，持續以建構充滿溫馨與人性尊嚴的「大臺南地區最優質的健康照護園區」為核心，積極推動急性後期照護（PAC）、安寧緩和醫療、日照服務及遠距醫療等多元照顧模式，提前因應長照3.0政策上路。未來將持續整合醫療與長期照顧資源，結合智慧科技與社區連結，強化醫療與長照的連續性與可近性，陪伴榮民、榮眷及社區民眾在熟悉的環境中安心生活、尊嚴安老。

