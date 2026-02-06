退輔會 攜手 台積電慈善基金會分享公益成果

圖/台積電慈善基金會選擇在開始營運3年的屏東榮民總醫院，分享台積電慈善基金會推動「健康長壽三角策略」的落實成果。(台積電金會慈善基金會 提供)

才剛結束2月5日在新竹榮民之家與榮家長者們溫馨圍爐，台積電慈善基金會董事長張淑芬當晚即率領基金會團隊抵達屏東，出席今(6)日於屏東榮民總醫院舉辦的「醫療的起點×公益的實踐」年度成果分享會。這場活動在甫開始營運3年的屏東榮民總醫院舉辦，台積電慈善基金會張淑芬董事長號召了醫療、長照、技職教育與公益夥伴，分享台積電慈善基金會推動「健康長壽三角策略」的落實成果。

今年的分享會不僅是2025年的年度回顧，更是跨領域合作的縮影。退輔會主任委員嚴德發、屏東榮民總醫院王瑞祥院長、新竹榮民之家白恩惠主任，以及臺北市立關渡醫院（委託臺北榮總經營）院長陳亮恭皆親自出席，展現繼續公私協力推動長者健康照護與偏鄉醫療的決心。

圖/行政院退輔會嚴德發主任委員(左)代表長期擁有台積電志工陪伴的榮民長輩感謝台積電慈善基金會張淑芬董事長(右)以及基金會夥伴。(台積電金會慈善基金會 提供)

健康長壽三角策略落地：從醫療、教育到社區的全方位支持

張淑芬董事長指出，台積電慈善基金會自 2024 年起全面推動「健康長壽三角策略」，以「健康促進」、「醫療支持」、「社區陪伴」三大面向為核心，期望打造一個讓長者能「健康老、快樂老、有尊嚴地老」的社會環境。並在2024年伴隨著台積電熊本廠營運推動並分享到日本。

她強調：「公益不是做一次，而是要做長久。健康長壽不是靠醫療單一力量，而是靠醫院、社區、學校、政府與企業一起合作。」這次屏東榮總的成果分享，正是三角策略在南部落地的重要示範。當記者問到，如何號召榮總、陽明交大和台積電供應商來響應「健康長壽三角策略」時，張董事長很謙虛地感謝陳亮恭院長的專業投入以及企業從心出發參與做公益，自己不敢居功。

屏東榮總展現偏鄉醫療能量：守護的軌跡與未來展望

屏東榮民總醫院院長王瑞祥開場除了歡迎各界關切外，並分享醫院過去一年在偏鄉醫療、長者照護與社區健康促進上的成果。屏東幅員遼闊、醫療資源分布不均，屏東榮總長期肩負偏鄉醫療重任，透過行動醫療、社區衛教與跨院合作，讓醫療真正走進需要的人身邊。

主管榮民長者照護的行政院退輔會嚴德發主任委員也在致詞中肯定台積電慈善基金會長期投入醫療公益，尤其在設備更新、人才培育與偏鄉醫療支援上的協助，使醫療體系能更有力量面對高齡化挑戰。

圖/關渡醫院陳亮恭院長分享以關渡作為社區的長照實驗起點的「關渡學」，充分表現國人健康餘命的關鍵。(台積電慈善基金會 提供)

陳亮恭院長：以醫療為起點，讓公益走得更遠

活動中最受矚目的分享之一，是由臺北市立關渡醫院院長陳亮恭帶來的「以醫療為起點的公益行動」。陳院長長期推動高齡醫學、失智照護與社區健康促進，作為關渡醫院的院長以及高齡醫療的專家，他在分享以關渡作為社區的長照實驗起點的「關渡學」，充分表現國人健康餘命的關鍵，在於長者需要的不只是治療，而是陪伴、理解與生活支持。如何「讓醫院應走出院牆，成為社區健康的夥伴」，也是陳亮恭院長參與台積電慈善基金會「健康長壽三角策略」的初心。他以實例說明醫療如何與社區連結，並強調跨院合作的重要性，呼應張淑芬董事長的公益理念。並承諾只要張淑芬董事長「健康長壽三角策略」在全世界抵達的地方，都會全力以赴。

白恩惠主任：把照顧變成生活的溫度

來自新竹榮民之家的白恩惠主任則以「快樂榮家」為題，分享如何讓長照不只是服務，而是生活的一部分。她以溫暖的語氣談到，長者需要的是被看見、被理解，榮民之家不只是住宿機構，而是長者的家，透過活動、陪伴與志工力量，讓長者重新找回生活的節奏。白主任也特別感謝台積電志工17年來的陪伴，慈善基金會長期支持榮家的活動與設備改善，使照護環境更安全、更有溫度。

圖/屏東縣黃國榮副縣長(中左)以及退輔會嚴德發主任委員 (中右)分別代表地方以及中央政府參與今天的公益分享。(台積電慈善基金會 提供)

退輔會肯定公私協力：讓長者更幸福

退輔會主任委員嚴德發在受訪時再度強調，台積電慈善基金會對於榮民長者服務多年，從榮家到榮總，從志工服務到醫療支援，都是為了同一個目標——讓退除役官兵與長者能在晚年獲得更好的照顧。

他強調：「政府的力量有限，但民間的愛心無限。台積電慈善基金會的加入，讓我們能一起把照顧做得更好。」

跨界合作的力量：公益不是一個人，而是一群人

活動最後的大合影象徵著跨界合作的成果。醫院、榮家、政府、基金會、志工與學界共同站在舞台上，象徵「健康長壽三角策略」的核心精神，只有社會力量一起投入，才能讓長者的生活更好。

張淑芬董事長在會後受訪時表示：「公益不是我一個人的事，而是大家一起做的事。只要我們願意，台灣會變得更溫暖。」

