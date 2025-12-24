退輔會5大農場推出故宮聯名商品 仿青瓷茶倉、蜜桃烏龍雞尾酒上市

今年適逢故宮百年，退輔會所屬三大高山農場也都推出相關與故宮的聯名商品，其中，福壽山農場更是推出兩款仿青瓷的茶倉，同時也推出結合高山水蜜桃及烏龍茶的雞尾酒。



立法院外交國防委員會今日邀請退輔會進行「退輔會所屬農場經營策略與產品行銷推廣精進作為專題報告」。武陵農場、清境農場、福壽山農場也都將自家特色產品帶下山到外交國防委員會進行陳展，不少立委也稱這是近期立法院較為輕鬆的時刻。

​福壽山農場更是推出兩款仿青瓷的茶倉。（張曜麟攝）

退輔會事業管理處長董紹明在會前介紹指出，今天現場展出107樣產品，區分為故宮的聯名商品、各農場今年新商品以及既有產品，希望讓外界知道個農場都有各自的特色商品，同時也是多元化的。



董紹明表示，各農場在自己開發，或者委營開發、跟故宮開發，都在做很多的努力，在包裝上面也有做新的設計，以清境農場為例，就是以羊為出發點；福壽山農場則是以茶葉為主，包括武夷茶、烏龍茶等，最主要今年則是跟故宮合作，以汝窯方式做茶倉，同時開發酒的系列產品，這些則是今年新開發；武陵農場則是以台灣元素為基準，他們的茶糖是熱銷產品，今年與故宮合作開發新的包裝，同時也出了系列茶倉。

結合 高山水蜜桃及烏龍茶的雞尾酒 。（張曜麟攝）

董紹明說，彰化農場方面則是委營開發鳳梨酥，紅槽肉則是與故宮聯名合作；台東農場則是以米系列為主，同時還有茶精油系列產品，今年也與故宮合作有米系列產品。

