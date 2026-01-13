退輔會5大農場聯合推廣 首站高雄榮總
[NOWnews今日新聞] 為推廣行政院退輔會所屬5大農場優質農特產品，今（13）日在高雄榮民總醫院首度舉辦聯合行銷展售活動，廣邀醫療同仁選購來自高山及平地農場的健康安心好物。現場精選農場直產的有機茶葉、新鮮水果與特色加工品，商品均通過第三方檢驗、SGS及食品安全保險，兼具健康與優良品質。
此次活動整合高山武陵、福壽山、清境農場，以及彰化、台東平地農場資源，推出多樣具產地特色的農特產品，包括福壽山高山茶、武陵有機杭菊、清境有機茶、台東有機米及南台灣友善環境生產的有機木瓜等，讓忙碌的醫護人員在工作之餘輕鬆選購優質農產品，同時也推出高山農場優惠住宿旅遊方案，鼓勵前線醫護親近山林、舒緩身心。
退輔會管理處處長董紹明表示，後續將於1月19日台北榮總、2月2日台中榮總持續辦理巡迴展攤，並在各農場網路商城推出限時限量快閃優惠。未來將透過多元通路深耕行銷，強化與醫療機構及各界合作，讓更多民眾體驗農場用心，享受健康生活、支持優質農產。
