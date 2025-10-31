退輔會x五大人氣農場齊聚ITF旅展 限定優惠、試吃、超萌吉祥物相見歡

2025 ITF 台北國際旅展將於 11 月 7 日至 10 日在南港展覽館一館四樓登場。國軍退除役官兵輔導委員會（以下簡稱退輔會）今年以主題「玩味好物、樂住農場」，推出「退輔會農場遊憩區主題館」（攤位號碼 N422），集結五大人氣農場──武陵、清境、福壽山、彰化及臺東農場聯合參展，預告一場結合自然風光與味覺享受的高山盛宴。

退輔會武陵農場的楓林木屋，住宿還能體驗繽紛多彩的秋天。

展出內容精彩可期，主題館將完整呈現各農場的四季美景與特色產品。武陵農場在秋末時節滿山楓紅、銀杏金黃，宛如一幅繽紛畫卷；清境農場的翠綠草坡與藍天相映，綿羊悠閒吃草的畫面總令人忍不住放慢腳步；福壽山農場蘋果園正值收成，空氣中飄散甜香；而彰化、臺東農場則以在地風味與豐饒特產呈現南國農遊風情。

廣告 廣告

退輔會清境農場的青青草原，羊群不時穿梭其中，如北國風光。

今年展覽更將首次新登場「武陵農場吉祥物」，並邀請清境農場牧羊犬「牧羊Q」到場，成為展場最萌焦點。現場不僅有農特產品展售與試吃體驗，還推出多項住宿與套票優惠，讓民眾一次滿足購物與旅遊規劃需求。

退輔會福壽山農場的松廬楓紅，松木環繞還種植了梅、楓，到秋、冬景色特美。

退輔會表示，透過此次旅展，希望讓更多民眾重新認識退輔會農場的多元魅力，從品味山林美味到感受自然能量，邀請大家一同探索「玩味與樂住」的幸福旅程。 查看原文