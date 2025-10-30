退選還甩鍋？溫朗東震撼吐心聲 詹江村狠酸

▲名嘴溫朗東昨（30）日晚間宣布退出選舉。（圖／翻攝自溫朗東臉書）

[NOWnews今日新聞] 親綠名嘴溫朗東近期傳出可能投入台北市議員選舉，過去私生活爭議也再浮上檯面，藍營數度指稱他是「法院認證的吃草、拉屎逃兵哥」，而他昨（30）日也在晚間宣布，這段時間籌備選舉，受到很多朋友支持，但他要讓他們失望了，因為無法力挺高雄綠委林岱樺，他決定退選。對此，藍營議員詹江村隨即狠酸他，自己要退選還甩鍋給別人？

溫朗東昨晚間震撼發聲表示，林岱樺涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，他可以尊重她捍衛自己的清白與信仰，但無法為她背書。他只能退出派系，退出選舉，沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺。

溫朗東也說，感謝這段時間，在他籌備選舉的路上，給予他支持的朋友，很抱歉，讓他們失望了。他提到，大病一場之後，他控制病情的方法，是做自己、講真話。這對他而言，是好好活下去的必要之舉。他會繼續在適合的位置上，為台灣加油。

然而，溫朗東發文才出不到30分鐘，詹江村立刻狠酸他，溫朗東像個查埔人，不要連自己退選的理由，都要摔鍋給別人！

詹江村狠批，原先規劃參選台北市議員的溫朗東，被徐巧芯爆料為了逃避兵役，裝瘋、吃草、亂拉屎，被法院認證之後，決定退出選舉，但是溫朗東自己拉不下臉，只好趁著林佳龍支持林岱樺為理由，正式宣佈退選。

對此，大批親藍網友也紛紛留言表示：「自己沒辦法選，還拖人家下水」、「一世英名如影隨行 」、「跟嫖妓不帶錢一樣，牽拖」、「黨不提名就說，在那邊裝」、「還真會找台階下」等。

