退關東煮不成！天母阿嬤竟要「放回去滷」 超商店員高EQ回應被讚爆

生活中心／陳慈鈴報導

許多業者都有提供退換貨服務，但要求退貨關東煮的，你有看過嗎？近日天母超商就出現一名阿嬤表示要退貨關東煮，眼見目的無法達到便改變策略，宣稱自己早上才買，要求店員幫自己放回去滷。面對阿嬤無理的要求，超商店員高EQ回應，事件經過被PO在社群，引發熱議。

一名網友於《Threads》發文分享目睹一名阿嬤在超商退貨關東煮的經過，表示阿嬤早上10點多買了關東煮，後來回家煮飯、睡午覺後，下午4點多才回去超商要求退貨，還稱「又不是隔天」、「茶葉蛋根本就像白煮蛋一樣」。

豈料，退換貨的需求被店員拒絕後，阿嬤竟退而求其次，要求店員幫她「放下去滷一滷再拿起來」；店員則以高EQ回應，「如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」

這段經過曝光後，讓許多網友大開眼界，討論熱烈。店員的反應獲得讚賞，認為他很穩又理性，阿嬤的誇張行徑也受到檢討，「這樣盧完全是對店員製造困擾」、「誰家的老人，帶回去啦⋯真的好丟臉」、「以為是好市多？」「她怎知道沒味道，要吃過才知道，吃過要退？」

