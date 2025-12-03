退黨傳回歸藍營？ 李有宜喊沒政黨接洽：不需做政治操作

李有宜退黨風波持續延燒，她稍早發文回應。（翻攝自臉書@李有宜）

前民眾黨發言人李有宜退黨風波持續延燒，她也未把話說死是否回歸國民黨，引發外界聯想。對此，李有宜稍早表示，目前只想專心學業，且沒有任何政黨與其接洽，籲請外界不需做莫須有的政治操作、幻想文或帶風向。

李有宜過去曾參選新北市三蘆立委挑戰民進黨立委林淑芬，儘管挑戰未果但仍有亮眼表現，且持續勤跑地方，孰料民眾黨主席黃國昌直接欽點周曉芸參選議員，外界認為這與李有宜因學業辭去職務並退黨只是藉口，「四大金釵」空降才是退黨主因，持續引發外界聯想。

張清俊意有所指發文。（翻攝自臉書@張清俊 Jimmy ）

張清俊今（3日）以三層次意有所指分析，暗指李有宜有藍白兩陣營的色彩，原就具備吸納雙邊選票的空間，如今更有弱者形象會被同情，多席次選舉原就是同陣營撈同個池子的選票，如何在既競爭又合作關係下，為自己陣營爭取最大利益，同時不影響大局？「這一波示範動作，非常精妙」。

李有宜發文回應。（翻攝自臉書@李有宜）

「我現在只想專心學業，這段時間謝謝大家的關懷與加油打氣。」李有宜稍早於臉書發文並在台灣大學打卡，「目前並沒有任何政黨與我接洽，不需要做莫須有的政治操作、幻想文或帶風向。」最後感謝大眾，未來待學業告一段落後，期待再為大家服務，並寫下「後會有期」。

