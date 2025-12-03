退黨後回藍營？ 李有宜全說了：不需要幻想文或帶風向

原本有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的發言人李有宜，近日以「專注學業」為由宣布退黨，引發熱議；但也傳出李有意回鍋國民黨戰2026。對此，她昨（3日）表示，現在只想專心學業，強調目前並沒有任何政黨與她接洽。

針對退出民眾黨後出現將回藍營的傳言，李有宜昨日發文表示，自己現在只想專心學業，這段時間謝謝大家的關懷與加油打氣，「目前並沒有任何政黨與我接洽，不需要做莫須有的政治操作、幻想文或帶風向。」她並感謝大家，待學業告一段落，期望再為大家服務，後會有期。

值得注意的是，李有宜以「專注學業」為由宣布退黨，卻又透露「未來也許還會再相見」，外界認為與黨主席黃國昌在此處推區主任周曉芸有關，加上同屬蔡壁如派系的創黨元老朱蕙蓉跟進退黨，昌、蔡系互鬥鬧上檯面，引發外界關注。

而民眾黨社會發展部主任張清俊昨也分析指出，在注意到這個選區明顯的競爭關係後，操盤手針對合作方擬定了一個不會影響大戰略的離間戰術，並試圖從中使自己陣營獲益；包含目標人選本身有AB兩個陣營的色彩、以受壓迫的姿態退出原有競爭環境會讓人心疼、若無法勝選也能牽制合作方的新人成長；他並認為操盤手這一波示範動作「非常精妙」。

