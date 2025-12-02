退黨後砲火全開！朱蕙蓉為「這件事」再轟民眾黨：不能接受

政治中心／劉宇鈞報導

李有宜近日宣布辭去民眾黨發言人及財務監督委員等職務，並退黨全力拚學業；創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉隨即也宣布退黨，更轟主席黃國昌「把射後不理渣男心態發揮到最巔峰」。朱蕙蓉今（2）日說，壓垮她最後一根稻草，就是帳目仍有諸多疑點之前，柯文哲就用現金買4300萬商辦，這是一直以來她最不能接受的點。

朱蕙蓉1日先是發文表示，「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨的宗旨，民眾黨創黨之初的宗旨更得意的添加上「愛民」，但如今的實況，前任主席柯文哲因貪污、圖利、侵佔等被起訴官司中；現任主席黃國昌在主席選舉後對同僚對手的涼薄態度，教人不寒而慄。

廣告 廣告

朱蕙蓉直言，黃國昌面對美國爸爸道德標準的相應不理，與疑似豢養狗仔團隊的指控顧左右而言他，對被認定不是自己人的基層黨員的漠視，與用一種極冷暴力的「消聲匿跡」方式逼人自己退出，事後更說「要求學就好好求學，一切都祝福」的尖酸苛薄態度。「真的是把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及！」

朱蕙蓉也為李有宜抱不平，她強調，自己注意到李勤跑基層行程與態度，也注意到有空降婦女團與站台掃街活動等，但都不見李，讓她好奇李到底是在面對什麼時間點、什麼人後，忽然要回歸求學並退出政黨，直到地方掛起掛起黃國昌與周曉芸大型看板，得知李退黨後第一時間，「我知道自己終點到了」。

朱蕙蓉今日再度於臉書發文說，「有話好說，但是一定要說清楚的那種，不是寫的人模糊焦點、看的人也跟著裝傻」，請問身為公職人員可以在自己的辦公室收取現金嗎？收取政治獻金的金流最後進入私人企業。

朱蕙蓉也說，私人企業收取來自選舉專戶科目不明的現金，候選人收取私人企業授權金再轉購股票，其他政治獻金帳目族繁不及備載，這是一直以來她最不能接受的點，最後一根壓垮稻草，是帳目尚有許多疑點之前就現金4300萬購買商辦。

更多三立新聞網報導

空降金釵 ！黃國昌挨轟「渣男」 李有宜遭冷暴力：民調贏一大截

替李有宜抱不平！創黨元老轟黃國昌「射後不理渣男心態」：愛民愛在哪？

民眾黨爆退黨潮？徐國勇稱「我不宜批評」、接著喊歡迎大家加入民進黨

李有宜退黨、黃國昌僅回這句 他嘆柯文哲不在主席位置，民眾黨絕對零度

