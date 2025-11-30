退黨後還會選三蘆市議員嗎？ 李有宜全說了

原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的發言人李有宜，30日上午宣布退出民眾黨，引發外界熱議。有媒體報導，針對退黨後是否還會出戰三蘆市議員，李有宜受訪透露，會先把博班學位完成，如果沒完成就不會去選，如果在選舉前完成，到時候再看狀況。

李有宜2022年在國民黨爭取台北市第5選區（中正萬華）市議員候選人提名未果，並以無黨籍身份自行參選，最終落選，並於2023年遭國民黨撤銷黨籍，隨後加入民眾黨，並代表民眾黨參選新北市第二選區立委，由於國民黨在該區未提人選，因此成為立委選舉「藍白合示範區」之一，但仍輸給民進黨立委林淑芬。

廣告 廣告

李有宜30日受訪表示，自己自認在能力上有很多不足之處，需要趕快回學校將博士班學業完成，「希望大家等等我，未來也許我們還會再相見」。媒體追問，該台大博士班是何時開始就讀，為何選在此刻說要專心學業？李有宜坦言，自己在2021年入學，現在已有4年，但修業年限是7年，擔心如果論文沒寫出來的話，可能就會沒有博士學位，至於拼學業的同時，會不會繼續經營地方？李稱地方上朋友很多，倘若有邀約仍會去，但大部分專注時間都在學校。

媒體再問，所謂「後會有期」，是否代表還有機會2026投入選戰？李有宜語帶保留地說，現在不排除任何的可能性，但是必須說，現階段自己所有的焦點都會放在學業上。

而根據《壹蘋新聞網》30日報導，李有宜接受電訪表示，退黨原因是要回台大念博士班、寫論文，「現在想要全力專注學業」，至於明年選舉是否仍出戰新北三蘆選區市議員？她表示，會先把博班學位完成，如果沒完成，就不會去選；如果在選舉前完成學位，到時候再看狀況。

【看原文連結】