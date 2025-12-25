即時中心／高睿鴻報導

民眾黨最近可謂「多事之秋」，前主席柯文哲深陷「京華城」弊案，跑法院成為日常；主席黃國昌近期也捲入「狗仔門」風波，同樣官司纏身。日前，前民眾黨發言人李有宜、創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉等人，也都驚傳與白營「鬧掰」，陸續退黨；結果今（25）稍早又傳出，台中市北屯區的白營市議員參選人陳諭韋也宣布退黨，並已遞交退黨聲明書。

據悉，此次白營於北屯區市議員選戰，競爭相當膠著，竟有4人有意參選，包括陳諭韋、民眾黨議員江和樹的市議會辦公室主任邱于珊、中央委員許瑞宏、前台中市府研考會主委吳皇昇等。雖然對藍、綠兩大黨而言，一區提名多人可說相當常見，但由於民眾黨是支持者較少的小黨，僧多粥少的情況下，可能就有人得離場。

不過，陳諭韋的說法是「黨部提名作業太慢」，故決定退黨，擬改由無黨籍身分參選。她說，自己已在12月23日交退黨聲明書。陳諭韋又稱，她之所以想參選、站出來從政，並非接受任何派系安排、更非政治算計的產物；而是希望以更多、更具實質影響力的方式，為社區、為里、甚至為整個北屯區帶來改變。「我要做的是『人民的民意代表』，不是派系的民意代表」，她說。

而對於民眾黨來說，接連有人選擇退黨，無疑是必須注意的趨勢；由於明（2026）年地方大選即將登場，白營1個月內已流失3名暫將，恐衝擊主席黃國昌的戰略布局。

原文出處：快新聞／退黨潮止不住！「她」震撼宣布離開民眾黨 將以無黨籍選台中議員

