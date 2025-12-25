退黨潮！前民眾黨北屯區市議員人選喊「不做派系代言人」

今（25日）傳出消息，原本有意代表民眾黨參選台中市北屯區市議員的陳諭韋，已正式辦理退黨，並提交退黨聲明書。 圖：翻攝自陳諭韋臉書

[Newtalk新聞] 民眾黨近期風波不斷，繼前主席柯文哲捲入「京華城案」、現任主席黃國昌陷入「狗仔隊風波」後，黨內人事動盪仍未止息。今（25）日傳出消息，原本有意代表民眾黨參選台中市北屯區市議員的陳諭韋，已正式辦理退黨，並提交退黨聲明書。

據了解，北屯區市議員選戰競爭激烈，民眾黨原本有4人表態角逐，包括：陳諭韋、現任民眾黨市議員江和樹辦公室主任邱于珊、中央委員許瑞宏，以及前台中市政府研考會主委吳皇昇。對於藍、綠兩大黨而言，同一選區出現多人爭取提名並不罕見；但對支持者基礎較小的民眾黨而言，「僧多粥少」的情況無疑加劇黨內競爭，也增加人選退場的可能性。

對於退黨原因，陳諭韋表示，主要在於黨內提名作業進度過慢，因此決定以無黨籍身份投入選戰。她強調，自己參選的動機並非受任何派系安排，也非政治算計，而是希望能以實際行動，為社區、里民乃至整個北屯區帶來改變，「我要做的是『人民的民意代表』，不是派系的民意代表。」陳諭韋指出，她已於12月23日正式遞交退黨申請。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍對此回應，尊重陳諭韋的個人選擇。

值得注意的是，陳諭韋並非近期唯一退黨的黨內人士。此前，前黨發言人李有宜，以及創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉等人，也陸續退黨。隨著2026年地方選舉日益逼近，民眾黨在短短一個月內已流失三名具備戰力的人選，是否會影響主席黃國昌的整體選戰規劃，仍需持續觀察。

