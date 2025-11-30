退黨黃國昌沒關切！李有宜曝不排除到他黨

▲民眾黨發言人李有宜突宣布辭去發言人職務並退黨，將專心博士學位。（圖／翻攝自李有宜臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨發言人李有宜今（30）日突在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，盼早日學成畢業，返回政壇為民服務，「我們後會有期！」對此其下午接受媒體訪問表示，因博士學位是在2021年入學，而修業年限是7年，因此希望心無旁騖專心課業，也證實發文後包括秘書長周榆修等人前輩長官致電致意並慰留，其中並未提到黨主席黃國昌。媒體追問未來是否加入其他政黨？李有宜回應，「未來不排除任何可能性」。

李有宜過去曾代表民眾黨參選新北市三蘆區立委，挑戰綠委林淑芬失利後而勤跑地方，未料黨主席黃國昌卻直接點名周曉芸參選，因此退黨被解讀為與此有關。李有宜受訪說，是擔心論文沒有寫出來的話，可能就會沒有博士學位，因此有了這決定，這是自己深思熟慮後的決定，與周曉芸無關，也坦言秘書長周榆修與很多前輩、長官，都有特別打來致意慰留，其中並未提到黃國昌。

媒體問及未來若要參選是否投入其他政黨，李有宜表示，未來不排除任何可能性，但現階段還不想想這麼多，先專注學業。

