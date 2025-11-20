退50萬張赴日機票！中國人驚曝內幕「被強制取消」 網：不是自願的

大陸中心／黃韻璇報導

中國外交部、教育部、文旅部接連發出公告，提醒中國公民暫勿前往日本。（圖／翻攝自pixabay）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消，不過就有人認為「不像消費者自行退票」，就有中國網友曝光自己的航班遭強制取消。

高市早苗日前發表「台灣有事」一說，指出中國若對台灣發動武力攻擊，可能構成存立危機事態（日本生存受到威脅），屆時日本可依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。事後引發中國不滿，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，近日更傳出已有49.1萬張赴日機票遭取消。

廣告 廣告

就有網友在Threads發文提到，「中國的40萬張飛日本機票退票潮，怎麼看都不像消費者自行退票，比較像中共直接要求航空公司把機票都取消、直接退款給消費者」。底下就有網友留言表示，「據我長居中國的朋友說，因為很多是吃公家飯的人必須取消行程，不知道是不是這樣」、「你猜對了」、「不是自願的」。

九元航空、中國國航明年航班遭強制取消。（圖／翻攝自Threads）

就有人分享有中國網友PO文透露收到航空公司訊息，「尊敬的旅客，您好！很抱歉通知您，您原訂九元航空公司2026年2月15日關西國際機場至白雲國際機場航班，因公共安全原因取消」，九元航空公司為中國吉祥航空旗下的低成本航空公司，然而明年的航班卻早在今年就被取消，讓該網友傻眼道「啥公共安全原因能直接強制把明年的中日航班取消，那我們這些已經在日本的是不是可以強行滯留了」。還有搭乘中國國際航空的中國網友，原訂2026年3月2日新千歲機場飛北京首都國際機場的航班也遭直接取消，並非是自行申請退票。

更多三立新聞網報導

10月訪日外國人第一非中國！這些國家暴增 他曝：日本沒把雞蛋放同籃子

中日緊張燒到體育界！日本桌球員「中國見面會慘遭取消」 天價門票曝光

披薩店老闆刪道歉文！這群台灣人衝義大利送暖 網怒：覺得自己好善良？

中國遊客不甩政府照飛日本！被日媒採訪 陸網氣炸：百分百是「演員」

