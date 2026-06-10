送上「好彩頭」！72民團組「台派聯盟」力挺沈伯洋：他就是對的選擇

記者楊士誼／台北報導

台派團體力挺沈伯洋，還送上「好彩頭」。（圖／記者楊士誼攝影）

多個台派本土社團、民進黨民代們與台北市長參選人沈伯洋今（10）日出席「台派聯盟沈伯洋後援會」成立大會，聯盟代表翁銘章教授直言，台北需要的是具有國際觀、能理解年輕人與市民需求的市長，而不是只會照稿唸、背稿的市長，而沈伯洋就是對的選擇。聯盟最後也送上寓意「好彩頭」的菜頭造型雕飾，預祝沈伯洋能成功當選，尺寸巨大的菜頭送上時，也讓沈伯洋與競選總幹事吳思瑤相當驚訝。

台派聯盟由72個民間團體組成，包括台灣社、福和會、長老教會、陳文成基金會、李登輝基金會、台權會、台學聯、台灣教授協會、台灣教師聯盟、彭明敏基金會等團體，另北市議員簡舒培、陳賢蔚、林世宗、劉耀仁、張文潔，議員參選人馬郁雯、張銘祐、高嘉瑜、林子揚、劉品忻等也現身記者會。

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聯盟代表台灣社社長翁銘章教授致詞表示，沈伯洋是「對的選擇」，期待台北一次就做對的選擇，他表示，台北不該只維持現狀甚至躺平，沈伯洋具有國安、資安、法律專業，也是顧家、愛台灣的好丈夫與好父親，台北需要的是具有國際觀、能理解年輕人與市民需求的市長，而不是只會照稿唸、背稿的市長。

競選總幹事吳思瑤表示，今天要代表總部謝謝這麼多團體為沈伯洋號召，台北不只是台灣的台北，更該成為世界的台北，需要有文化治理思維、導入先進科技，更要成為民主防衛韌性第一線。她強調，此次以市民為主體、以市政為核心，沈伯洋一次次提出論述，還是希望跟蔣萬安好好對話，但不知市長姓蔣還姓殷，現在蔣萬安像是路人甲一般，「殷瑋卻在做比市長還像市長、進行攻擊式的發言」。而沈伯洋提政策，參選之後也成為蔣萬安「市政加速器」，讓沈伯洋「還沒當選就有政績」。

競選執行總幹事吳沛憶表示，沈伯洋參選引起一股暖洋洋的「洋流」，沈伯洋對市政提出許多建言，才發現蔣萬安從以前的「蔣不聽」，變成如今「蔣不出話」，在議會備詢時沒辦法面對議員的檢驗。她也表示，要代表台北市黨部告訴大家，這場選戰在黨部、競選辦公室、北市議會黨團「三位一體」，已經準備好了。

立委范雲也細數她與沈伯洋共事的經驗，直言她看到的沈伯洋比「蔣萬安還要愛台灣」，被中國通緝時仍出國參加國際會議，比蔣萬安勇敢一百倍，自己的「不肖學弟」黃國昌對自己大罵時，沈伯洋也是第一個衝來擋在自己與黃國昌中間的人，是相當有正義感與行動力的人。

北社理事長、醫師羅浚晅也表示，上次選舉市民給了蔣萬安機會，但這次民意要更新，蔣萬安不該躲在後面，要「出來打球」。他指出，沈伯洋對政策侃侃而談，這是治理者該有的能力。他也以電腦比喻沈伯洋，直言他「所有功能都具備」，記憶體無限擴充、處理器是最新的更會持續升級，但蔣萬安的處理器是「外接的」，網路如撥接一般。

沈伯洋致詞時則表示，要一個城市變更好不外乎是「真善美」，「真」就是真實反應需求，因此他和議員、里長、產業座談，真實就是民主的一部分；「善」則是保障人權、照顧弱勢，稅收如何好好分配、讓大家能更悠閒生活；「美」則是人文關懷、歷史精神、產業發展，這些綜合起來才是城市的美。

沈伯洋也引用米開朗基羅的名言稱「人不怕目標太高沒達到，人最怕目標太低，以為自己都完成了」，這就是台北市政府。他也直言，目標訂太低的人絕不可能有這樣的願景，連第一步的聆聽市民需求都做不到，而自己才是真的可以聆聽大家的需求。

沈伯洋的致詞更引起現場的歡呼與讚聲、掌聲不斷，聯盟也送上寓意「好彩頭」的菜頭造型雕飾，預祝沈伯洋能成功當選，當菜頭送上時，巨大的尺寸也讓沈伯洋與吳思瑤相當驚訝。記者會後也有許多個團體的志工、民眾等紛紛上前搶著與沈伯洋合照，氣氛相當融洽。

台派團體力挺沈伯洋，沈伯洋也與熱情支持者擁抱、合照。（圖／記者楊士誼攝影）

台派團體力挺沈伯洋，沈伯洋也與熱情支持者擁抱、合照。（圖／記者楊士誼攝影）

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