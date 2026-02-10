送了感情觸霉頭！情人節送禮11大禁忌曝 拜月老「3NG行為」也別犯

生活中心／許智超報導

情人節即將到來，許多人都會在這天送禮物給另一半或心儀對象。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

2月14日西洋情人節即將到來，許多人都會選在這天送出特別的禮物給另一半或心儀對象，不過台中名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就提醒，西洋情人節送禮的11大禁忌，若不小心觸犯，可能會導致感情破裂。

1.忌送鐘

「送鐘」與「送終」同音，在華人傳統觀念中，這是不吉利，有與對方終止交往的意思。

2.忌送傘

「送傘」與「送散」同音，感情交往散掉了。忌送傘不是指下雨天你不能送一把傘去解救對方，而是說，不可以在情人節把傘當成禮物贈送對方。

廣告 廣告

3.忌送扇

「送扇」與「送散」同音，感情交往散掉了。

4.忌送剪刀

如同暗示對方一刀兩斷，感情交往不再。

5.忌送鞋

「送鞋」與「送邪」同音，不吉利，而且有請對方走路、分離的意思。

6.忌送手帕

在傳統習俗中，手帕跟毛巾都是喪家送給參加喪禮與會者的物品，所以這是千萬不可以亂送，收到的人會有觸霉頭的感覺啊！也代表感情無疾而終。

7.忌送巾

手帕跟毛巾都是喪家送給參加喪禮與會者的物品，俗語說：送巾，斷根（閩南語），意思是贈人毛巾，代表永別，也隱喻事情不要再發生，所以最好毛巾、圍巾都不要。

8.忌送布娃娃

有形就有象，有象就有應，應就是靈應，布娃娃容易有靈侵入，產生靈異現象。甚至讓對方認為你認為他太幼稚而生氣。

9.忌送梨

「送梨」與「送離」同音，情感分離，所以情人節當天不可送梨，尤其只送一顆，而且還把梨子切開，分開吃，有「分離」的涵義，不吉利！平常送梨子禮盒則沒關係。

10.忌送李

「送李」與「送離」諧音同，情感分離，所以情人節當天不可送李，平常送李子禮盒則沒關係。

11.忌送蠟燭

在華人傳統的觀念中，蠟燭是祭祀亡者使用，尤其是白色蠟燭，千萬不可以拿來送對方，不吉利。

此外，許多單身者會在情人節當天拜月老、祈求姻緣，命理專家王老師也分享拜月老3大禁忌，包括「只說願望，不說自己能做到什麼」、「條件不講清楚」、「關係沒結束就急著求下一段」，同時建議紅線最好不要綁在手上，因為容易弄斷，等於斷了好姻緣，可放在錢包中或枕頭下；女性若想斬爛桃花或想讓老公聽話，可以去拜城隍夫人，好好說心裡話，祂才會幫助妳。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

職場冷漠有錯？她不滿年輕同事「只做份內事」 大票反力挺：人間清醒

突收25人餐廳訂位通知！她不敢取消「怕害人撲空」 背後烏龍真相曝光

男久病厭世！留遺書出國安樂死 家屬報案「警求飛機不要飛」跟閻王搶命

行動電源起火是運氣差？消防員揭「1關鍵」示警：如炸彈掛牆上

