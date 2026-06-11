送交總統咨文 總統府：請立法院行使監察委員提名案同意權

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副總統蕭美琴今主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，圖左二為監察院長被提名人陳永興。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞]

總統府今（11）日公布監察院第7屆共計29名監察委員被提名人名單。對此，總統府今傍晚表示，已將總統咨文送至立法院，為總統提名監察院第七屆院長、副院長及監察委員，咨請立法院行使同意權。

審薦小組召集人、副總統蕭美琴今上午表示，這次循例請各政黨推薦相關人才，但並沒有獲得在野黨正式推薦。她說，監委依照憲政精神，應該要超出黨派，不應該由政黨來做分配，這也是憲法明文規定。

蕭美琴強調，總統是以用人唯才為主要提名考量，不管是過去司法院或者是其他提名過程當中，也是秉持著這個精神，希望立法院能夠用同樣客觀、理性的視角，來維持憲政機關監察院的正常運作。

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總統咨文內容如下：

監察院第六屆監察委員任期於115年7月31日屆滿。茲依據憲法增修條文第7條第2項、監察院組織法第3條之1及監察院國家人權委員會組織法第3條規定，提名陳永興、王榮璋、高天惠Eleng Tjaljimaraw、張菊芳、張烽益、林惠芳、孫一信、李麗芬、陳景峻、彭紹瑾、廖婉汝、葉宜津、林麗瑩、侯廷昌、李光章、林文程、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、邱泰源、賴振昌、莊勝榮、吳梓生、王志誠、Iban Nokan、謝政達、林佳範、許有為、趙卿惠29位為監察院第七屆監察委員，並以陳永興為院長兼任監察院國家人權委員會主任委員、王榮璋為副院長；王榮璋、高天惠Eleng Tjaljimaraw、張菊芳、張烽益、林惠芳、孫一信、李麗芬7位適用監察院組織法第3條之1第1項第7款資格，咨請

貴院同意見復後任命。此咨

立法院

總統 賴 清 德

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