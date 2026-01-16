送低收入戶物資、商品卡 桃市大溪逾500戶受惠

大溪區長徐景揚與冬令救濟物資捐贈單位合影。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕大溪區公所冬令救濟活動將於下週一到週三在公所發放價值千元物資及商品卡，共有500多戶低受入戶收益，公所今在公所會議室表揚捐贈單位，感謝他們捐贈物資，讓弱勢家庭也能過好年；區長徐景揚表示，政府預算有限，因此結合民間資源讓弱勢家庭在冷冷的寒冬，也能感受社會的溫暖。

徐景揚也頒發感謝狀給桃園市福德正神關懷協會會長鄭正揚、合信清潔公司負責人周俊達、羽川實業公司負責人劉名鴻等善心單位共襄盛舉，慷慨捐贈白米、衛生紙與洗碗精，公所將一併轉交給低收入戶。

徐景揚也提到，春節是團圓和祝福的象徵，但對一些弱勢家庭來說，節日的喜慶與他們的現實困境往往不相符，希望透過商品卡發放及物資捐贈，幫助更多家庭安心度過這個幸福的春節，商品卡面額800元，讓有需要的家庭能夠自行選購所需物品，為他們在寒冬中帶來一份春節的祝福與溫暖。

