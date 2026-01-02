送信遭路樹重砸「資深郵差」倒地橫死！8旬母痛失愛子…國賠金額超心酸

社會中心／陳弘逸報導

彰化49歲孫姓男郵差前年雨天騎車送信時，遭中區養護工程分局轄管路段的黃花風鈴木倒塌砸中，人送傷不治。（圖／翻攝畫面）

彰化49歲孫姓男郵差前年雨天騎車送信時，遭中區養護工程分局轄管路段的黃花風鈴木倒塌砸中，人送傷不治；擁有25年資歷的孫男，因性格熱心，當地居民對他印象都很好，在家中更是媽媽心中孝順的孩子，卻因事故死亡，令親友不捨；死者家屬提起國賠，一審於近日出爐，僅賠償146萬2808元，孫的母親得知消息，再度觸發往痛失愛子的悲傷情緒，直言賠償金「太少了！」將討論是否提上訴。

回顧此案，彰化49歲孫姓男郵差，2024年4月26日執勤時，騎郵務車行經彰化縣芬園鄉彰南路一段時，遭中區養護工程分局轄管路段的黃花風鈴木倒塌砸中，當下人重傷昏迷，送醫不治。

廣告 廣告

死者孫男從軍中退伍後，就擔任郵差，並未結婚，服務時間長達25年，因性格熱心，當地居民對他印象都很好，在家中更是媽媽心中孝順的孩子。（圖／翻攝畫面）

據悉，死者孫男從軍中退伍後，就擔任郵差，並未結婚，服務時間長達25年，因性格熱心，當地居民對他印象都很好，在家中更是媽媽心中孝順的孩子。出殯時，車隊特地繞道前往郵局，同仁也列隊兩旁為他送行、齊喊「下班了！」，場面哀戚。

此案，孫男家屬提國家賠償，主張46萬2808元喪葬費、75萬3652元扶養費及200萬元求非財產上損害。

此案，民事庭法官認為，孫男死於事故，讓他的母親及家人頓失生活及情感重要依賴之人，精神上自當受有相當大損害，審酌身分、地位及經濟狀況；於2025年12月24日宣判，中區養護工程分局應賠償死者家屬146萬2808元，可上訴。

據《自由時報》報導，判決消息傳回死者家中，8旬老母親得知，當場淚崩，還用台語說，「兒子是吃人頭路，難道雨天就不用上班嗎？」關於賠償金，她直言「太少了！」將討論是否提上訴。

更多三立新聞網報導

20歲小爸媽跑外縣領狗「放生9個月女嬰」6hrs亡…要解剖找死因、追刑責

消防還原奪命火災搜救經過！屋狂燒「伴呼救聲」她困深處…被發現已太遲

中年男「1人分飾兩角」開價百萬騙砲、兼拍性愛片！足跡遍及北中南

驚險畫面曝！灑水車「滾落南橫公路邊坡」女乘客直擊這一幕…嚇到尖叫

