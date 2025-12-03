送個電鍋就被判刑？法務部長坦承「情輕法重」：將修法增免刑選項

台北市環保局黃姓清潔隊員因將回收電鍋轉贈拾荒婦人，遭士林地方法院依貪污罪判處有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，引發社會對「情輕法重」的廣泛討論。法務部長鄭銘謙今（3）日表示，法務部已提出貪污治罪條例修正草案，針對貪污所得在新台幣5萬元以下且情節輕微者，將在現行減輕其刑的規定中新增「免除其刑」選項。

法務部長鄭銘謙。（圖／中天新聞）

士林地方法院2日對黃姓清潔員作出判決，認定其涉嫌將回收車上的舊電鍋贈送給拾荒婦人構成貪污罪。此案在台灣社會掀起軒然大波，許多民眾質疑司法判決與民眾認知存在落差，認為司法離人民太遠。

法務部長鄭銘謙與司法院副秘書長王梅英3日前往立法院司法及法制委員會備詢，朝野立委針對此案提出質詢。王梅英在答詢時表示，法官認為黃姓清潔員犯罪情狀顯可憐恕，已進行4度減刑，她尊重法官審判職權的行使。王梅英並指出，現行法針對輕微貪污的處分是否過高屬於法務部職權範圍，法務部已在研擬修法。

黃姓清潔隊員因將回收車上僅值32元的舊電鍋轉送拾荒阿嬤。（圖／中天新聞）

鄭銘謙坦承此個案確實屬於「情輕法重」的情況。他說明，法務部已提出貪污治罪條例第12條修正草案，針對貪污所得在新台幣5萬元以下且情節輕微的案件，在現行減輕其刑的規定中增加「免除其刑」的選項，讓法官與檢察官在處理此類案件時有更大的裁量空間。

黃員見舊電鍋尚可使用，出於惜物與同情心轉贈拾荒阿嬤。（示意圖／中天新聞）

關於修法進度，鄭銘謙表示，行政院已完成審查，希望近期可以經過行政院會同意後送立法院審議。

