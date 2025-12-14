送別坣娜 夫曝她最後一年失語失明

坣娜老公薛智偉14日在追思會後現身受訪，分享兩人相處點滴。（鄧博仁攝）

寇世勳14日出席追思會，送坣娜最後一程。（鄧博仁攝）

包翠英14日現身坣娜追思會，提到自己也罹癌一度哽咽。（鄧博仁攝）

美聲天后坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，14日舉行追思會，圈內好友寇世勳、歐陽龍、包翠英、潘越雲、周思潔、金佩姍、苗蔚蘭、王宥忻等人均出席致哀，坣娜的猶太籍老公薛智偉中午也現身，親吐夫妻倆相處10年點滴，從薛智偉醉翁之意不在酒的相約，直至坣娜生命最後1分鐘，他始終緊牽著她的手。

提起兩人相遇的故事，薛智偉說有段時間他想學武術跟氣功，有長輩推薦他學瑜伽，就介紹教瑜伽的坣娜給他，他聽到坣娜就想說：「是電視上那個坣娜嗎？」於是儘管不想學瑜伽也興奮赴約，「那時候我們約喝咖啡，我並不是想學瑜伽而已，但又不能讓她發現，她很冷酷，我以為她討厭我，她說若不想學就清清楚楚的說。」

後來薛智偉不敢再打電話給坣娜，但每個月都盯著對方的號碼， 就怕她刪掉自己的電話號碼，「1年後我才又約她出來喝咖啡，可能天時地利人和，我們就在咖啡廳聊開，聊到咖啡廳要趕人了。回家後我又打給她，聊天聊到睡著，早上起來我在電話裡聽到她的呼吸聲，算是我們第1次『睡在一起』，可惜她在她家、我在我家。」

生前向尪推薦好女生

薛智偉形容坣娜是非常豁達的人，毫不畏懼聊生死，在坣娜生病臥床的最後1年，幾乎無法說話也看不到，但憑1個眼神或小動作，薛智偉就知道她想表達什麼，直至生命盡頭兩人依舊同床共枕，「我們很少去醫院，都是在家裡，她生命的最後1分鐘也是在我手裡、在我們床上。」

坣娜是薛智偉第2任妻子，未來是否會3婚？薛智偉說男生本來就需要有女生的智慧幫助，自己又不是要當和尚，以後會怎樣不設限，還提到坣娜生前有跟他推薦一些好女生，相當開明。另薛智偉被爆是擁280億台幣身價的富商，他輕描淡寫笑答：「我會計來找我算帳，其實那些錢不是我們的，是上帝的，祂留給我一些，我就去做好事，坣娜說錢要做好事，我們不計錢。」

寇世勳慟「太年輕了」

寇世勳與坣娜相識多年，兩人曾跟香港演員鄭裕玲一起赴美國拍戲，他昨沉痛表示：「她太年輕了，好朋友一路好走。」歐陽龍在坣娜剛出道時就認識她，表示要來把坣娜這位天使送回天上，在另1個世界幸福生活。

包翠英則分享：「我跟坣娜認識是她19歲，1個朋友託我引薦，說他朋友的妹妹很漂亮很會唱歌，能不能幫忙推薦入行，我就跟我經紀公司說，結果牽線談一談坣娜就進公司發唱片了。」包翠英還說起初得知坣娜生病，是聽另1位朋友轉述，對方告訴她：「跟妳說個祕密，坣娜得肺腺癌。」包翠英聽完回：「我也說個祕密，我得大腸癌。」來到坣娜的追思會，令她百感交集，甚至脫口說：「下一個會不會就是我？」