送別大愛老兵王澍嵐 「榮民大愛」典型在夙昔

鞠宗顯處長（右四）率學子家長及同仁弔唁故榮民王澍嵐，表達哀悼與追思，感念其無私奉獻。（竹榮服處提供）

記者彭新茹／新竹報導

一生關心榮民眷及遺孤的王澍嵐爺爺日前辭世，享壽九十七歲，新竹榮民服務處日前由鞠宗顯處長親自率員前往參加告別式，代表全體同仁表達最深切的哀悼與追思。受其長期照顧與資助之學子，因正值就學期間，特由家長代表出席告別式，向王爺爺表達誠摯感謝與不捨之意。

鞠宗顯表示，王爺爺一生奉獻國家、關懷榮民遺孤，其無私付出與善行義舉，足為社會典範，未來將持續秉持其大愛精神，延續對榮民及其家屬的照顧與陪伴，讓這份善念長存人間。

廣告 廣告

王爺爺生前曾謙遜表示，個人力量有限，只是盡一份心意，希望這份微小的善行，能發揮拋磚引玉的效果，喚起社會更多關懷與響應。他一生節儉，卻願意捐出畢生積蓄回饋社會，以實際行動詮釋無私奉獻與大愛精神。

新竹榮服處表示，王澍嵐老先生，民國十七年生，江蘇省鹽城縣人，民國三十八年隨空軍來臺，自此投身軍旅，肩負保家衛國之重任。服役期間，王爺爺始終恪盡職守、戮力奉獻，歷經多年軍旅生涯，於民國七十二年以空軍上士軍階榮退，為國家安全與社會安定貢獻青春歲月，是深受敬重的榮譽國民。

退伍後，王爺爺生活簡樸、自律嚴謹，秉持軍人本色，持續關心國家與社會。民國一０二年，在新竹榮民服務處的協助下，轉介入住新竹榮譽國民之家，獲得妥善照顧與安定生活。

在榮家生活期間，他時常關注榮民服務與社會公益相關訊息，對於榮民遺孤及因公殞命軍人遺族在成長與求學過程中所面臨的困境，內心尤感不捨。基於同袍情誼與對後輩的深切關懷，王爺爺毅然將多年積蓄捐助亡故榮民子女及因公殞命軍人遺族，協助學子穩定就學，減輕家庭生活壓力，讓孩子們能在逆境中安心成長、持續追逐夢想。其善舉不僅提供實質協助，更為學子帶來重要的精神支持與希望。