送別學弟曹西平！陳凱倫哀慟現身靈堂 曝他生前隱身「有難言之隱」

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深藝人曹西平去年底於三重住處猝逝，享壽66歲。今(27)日上午於台北市立懷愛館舉行《最後的安可》追思告別式。現場佈置跳脫傳統哀戚氛圍，以「最後的安可演唱會」為主題，發送Q版哨子紀念品。資深主持人陳凱倫與歌手劉明珠也現身靈堂弔唁，受訪時細數與曹西平數十年的深厚交情，言談間充滿不捨與敬意。

資深主持人陳凱倫與歌手劉明珠現身靈堂弔唁。(記者胡舜翔攝)

陳凱倫今日一早便來到現場，他感嘆與「小四」的緣分始於40多年前：「小四是我陸光的學弟，當年曹爸爸特別拜託我，希望能把他推進演藝圈。我是看著他這四十多年來的起伏，但在群組裡，他這些年幾乎不見面、不回應，我想他有他的難處與不得已。」

面對現場如演唱會般的華麗佈置，陳凱倫認為這正是曹西平的遺願：「這應該是他的願望，期待很多朋友能主動來送他。他是一個非常孝順的男人，值得大家用最大的祝福送他最後一程。」他也提到，三年前楊耀東曾呼籲大家聚餐，當時曹西平雖未現身，但陳凱倫深知老友的個性，「他只是不想讓大家看到他不好的一面。」

與曹西平有多年交情的劉明珠，憶起兩人緣分始於張菲的《龍虎綜藝王》：「當時四哥是評審，在後台跟我聊很多。後來他常打給我，叮嚀我『明珠跟你說喔，上節目要穿什麼衣服、講什麼話』，甚至連公益演唱會都二話不說跨刀幫忙。」劉明珠坦言，看到逝世新聞時極度震驚，這段時間雖然透過臉書、LINE聯絡，卻始終見不到本人。

曹西平追思會現場湧入大批粉絲弔唁。(記者傅茗渝攝)

陳凱倫表示：「他是典型的刀子口豆腐心，雖然講話犀利是為了鏡頭、為了本分，但私下是非常善良的人。我看得到他的本性，希望陸光團隊能有更多人來送他，我相信他今天看到這麼多人，絕對不會寂寞。」

告別式現場由乾兒子 Jeremy(小俊)與治喪團隊精心打造，陳凱倫也對此感到欣慰：「幕後團隊幫他打造這一切，如今送行，他心裡應該會很開心。」而現場也湧入大批粉絲替曹西平送行。

