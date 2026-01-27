送別曹西平最後一程！黃鐙輝現身追思會不哭 怕被罵：醜八怪你哭什麼？

【緯來新聞網】資深藝人曹西平（四哥）於2025年12月29日深夜被發現倒臥在新北市三重區住處，享壽66歲。經過近一個月的籌備，家屬今（27日）為他舉辦追思會「最後的安可」在臺北市立懷愛館（原二殯）景明廳舉行。黃鐙輝今日也特別前往現場致哀，受訪時難掩激動。他提到曹西平是他演藝路上的重要貴人，曾鼓勵他千萬不要放棄夢想，只要堅持就會成功，甚至還幫他辦了人生第一場演唱會。黃鐙輝表示：「我當然知道賺錢、當一個好爸爸很重要，但我還是會堅持唱歌夢想，這是曹大哥教我的。」

黃鐙輝說不能哭，哭了一定會被曹大哥罵醜八怪。（圖／記者陳明中攝）

面對曹西平的突然離世，黃鐙輝感慨四哥這輩子活得很瀟灑，看到現場布置了曹西平最經典的「醜八怪」字樣，他認為大家應該開開心心地送別。黃鐙輝感性地說，如果現場有人哭，曹大哥一定會跳出來罵「醜八怪你哭什麼」，因此希望大家能帶著四哥傳承的正能量，對喜歡的事情堅持到底，讓這份瀟灑的精神延續下去。此外，曹西平好友包偉銘則穿著全身黑、戴上墨鏡現身告別式，不過低調未受訪快步進入會場。

包偉銘送別曹西平低調沒有受訪。（圖／記者陳明中攝）

追思會會場視覺核心取材自他1982年的經典專輯《九月星空》。現場以深藍色星空與霓虹燈光取代傳統靈堂設計，主舞台聚光燈下陳列著他生前的經典秀服，營造出巨星即將登台的既視感，象徵曹西平已化作繁星，在另一個維度繼續燦爛。

陳凱倫。（圖／記者陳明中攝）

追思會最獨特的設計在於每位入場賓客皆獲贈一枚「紀念哨子」。哨音不僅是曹西平在《來電50》等節目的招牌標誌，現場更以此取代哭泣聲。當全場共同吹響哨子，嘹亮的哨音化作對這位動感巨星最後的安可與喝采，寓意這並非結束，而是另一段生命旅程的開始。整場活動除了展現他與乾兒子小俊超越血緣的父子情誼，也傳遞出他「活多久不重要，活得精彩才要」的生命哲學。

