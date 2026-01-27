送別曹西平最後一程！龍千玉淚崩「他不想看到我哭」：到現在都覺得像一場夢

龍千玉忍不住淚崩。讀者提供

資深藝人曹西平追思會「最後的安可」今（27日）上午於台北市懷愛館景明廳舉行，以「率真・謝幕」為主題，為曹西平打造一場別具意義的追思會，宛如人生最後一場演唱會。不少藝人朋友都現身致哀，曹西平的「前嫂嫂」龍千玉致詞時忍不住哽咽，感謝曹西平一路以來的照顧與陪伴，直言對方不只是長輩，更是生命中最重要的家人之一。

龍千玉上台致詞，一開口便忍不住落淚，「對不起，我知道今天四哥一定不希望看到我哭。」但情緒仍難以平復，她直言至今仍覺得這一切很不真實，「真的很像一場夢，好像他只是暫時不在我們身邊。」

廣告 廣告

龍千玉在台上細數與曹西平的點滴，提到自己人生最無助、最低潮的時候，對方始終站在身旁支持她，「四哥在我最沒有力量的時候，當我的靠山，給我最大的支持，讓我有勇氣繼續站在舞台上走下去。」她也說，曹西平常常不斷提醒、鼓勵身邊的人，只要有一點點能力，就要盡力去愛、去付出，「因為他就是這樣的人。」

龍千玉特別感謝乾兒子Jeremy長時間無私的陪伴，「在四哥最辛苦的時候，是小俊不離不棄，甚至睡在沙發陪著他。」龍千玉感性表示，曹西平或許不是世俗定義中的巨星，但是真正愛他的人都來了，可能是藝人、朋友，甚至只是生活中有過交集的人，「因為四哥對每一個人，都是拿出百分之百的真心。」最後她含淚說道：「因為認識四哥，我的生命有了不一樣的意義，我相信他會用另一種方式，繼續陪伴我們。」



回到原文

更多鏡報報導

黃鐙輝送曹西平最後一程！曝暖心往事「他一句話救了我的夢想」

曹西平乾兒子小俊「強忍淚水上台致詞」逼哭全場 感動告白：身為四哥的兒子我很光榮

陳凱倫昔引薦曹西平出道成貴人！淚揭40年情誼 曝好友神隱原因

為何敢讓霍諾德徒手爬101？賈永婕「超狂極限紀錄」被起底：懂風險才點頭