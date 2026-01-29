送別曹西平真的太難！廖偉凡看透生死 身後事早規劃好

資深藝人廖偉凡看透生死，身後事早規畫好了。(照片/游定剛拍攝)

資深藝人曹西平日前離世，讓不少演藝圈好友感觸良多。曾主持經典歌唱節目《五燈獎》的67歲主持人廖偉凡，昨(28)出席「台北演藝工會」尾牙談及老朋友的離開，語氣平靜卻藏不住內心的沉重，直言：「我不太喜歡送別我尊敬、喜歡的人，真的太難了。」

廖偉凡回憶，自己剛入行時，曹西平就曾上過他的節目，對他相當照顧，「我就覺得像這樣的一位好朋友離開我，誠實講，我不太喜歡去送別我的老朋友。」他反而選擇不去送行，把思念留在心裡。

廖偉凡消失演藝圈多年，不避諱談生死。(照片/游定剛拍攝)

他坦言，這樣的心情，其實源自人生中另一位對他影響極深的人，長年推動台灣身障福利與運動的劉俠女士。「她教會我最多事情，每年過年前我都會買花上山看她、跟她聊天，後來突然有一天，她真的走了，我發現我完全沒辦法去送她。」

廖偉凡當年主持經典歌唱節目《五燈獎》紅遍大街小巷。(翻攝廖偉凡臉書)

一次又一次的失去，讓廖偉凡逐漸形成自己面對人生的態度。他直言：「我活著，絕對不要成為別人的負擔；離開，也不要讓兒女辛苦。」因此，他對生死話題毫不避諱，甚至早已和家人聊過身後事。

每年耶誕節，住國外的女兒返台，因思念奶奶而有感而發，曾主動問起：「如果有一天真的發生什麼事，我們該怎麼面對？」廖偉凡聽了只是淡然回應，希望孩子們不要為他舉辦告別儀式，只要簡單花葬於陽明山，並交代一定要種下一株牡丹花，還笑說：「活著的時候不風流，死了也讓我牡丹花下死，做鬼風流一下。」

談到遺產規劃，廖偉凡同樣看得開。他表示自己財產不多，僅有台北、新竹兩棟房子，兒子、女兒各一棟，早就說清楚、講明白，避免日後造成孩子的負擔與困擾。「其實他們也不在乎，都是開玩笑在講。」

人生走到這個階段，廖偉凡感慨，最慶幸的事，就是兩個孩子在工作與生活上都很獨立，沒有讓他操心太多。「這樣就夠了。」簡單一句話，道盡他對人生、對離別最溫柔也最通透的體悟。

