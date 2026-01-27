送別曹西平！前嫂嫂龍千玉落淚致謝：讓我有勇氣走下去

龍千玉哽咽憶曹西平生前暖舉。（圖／記者沈芳宇攝）





資深藝人曹西平（四哥）於今（27）日在臺北市立懷愛館景明廳舉行「【率真·謝幕】曹西平追思會」，前嫂嫂龍千玉一早也現身送別，稍早她在台上致詞，言語中滿是對曹西平的不捨。

龍千玉感謝曹西平乾兒子小俊如此用心籌備追思會，也謝謝親友們一同來參與這場「最後安可的演唱會」，她哽咽憶起曹西平生前暖舉，「我很謝謝四哥在我最難過給我最大的支持，讓我有勇氣在台上走下去。」讓她生命中有著不一樣的命運。

龍千玉提到，即便曹西平現在離開了，她仍相信他一直在大家心中，「用不一樣的方式陪伴我們」，她透露曹西平生前不斷告訴他要孝順，更誇獎小俊是體貼又很孝順的兒子，在他最低落時小俊不只在他的身旁，更不離不棄在沙發睡了半年，無私陪伴曹西平。

龍千玉表示，應該很多人對於曹西平的離世仍感到不真實，形容一切「彷彿是一場夢」，同時也感謝他在台上帶給大家歡樂，希望他一路好走，期間更忍不住落淚致歉，「對不起四哥應該不想看到我哭」，可見心情十分不捨。



