【送別2025】12/31井仔腳瓦盤鹽田 邀您來送送2025最後一道夕陽!



12/31井仔腳瓦盤鹽田 邀您來送送2025最後一道夕陽!





【旅遊經 洪書瑱報導】



音樂演奏、限定透卡明信片

祈福鹽袋DIY 幸福迎接2026



時值12月底，再過二三天即將告別2025年，2025年不管國際或國內發生許多大事，國際上包括：川普 2.0 與「關稅風暴」、日本迎來高市早苗首位女性首相、梵蒂岡則是因為教宗「方濟各」辭世，由首位美國籍教宗良十四世（Leo XIV）繼位等，而台灣方面，經歷政壇史上最大規模的立委罷免潮、東台灣受洪災影響，「鏟子超人」、2025 世界壯年運動會在雙北市舉辦等，而您自己呢？想好好與2025年告別嗎? 雲嘉南濱海國家風景區管理處12月31日在極具文化與自然景觀特色的「北門井仔腳瓦盤鹽田」，舉辦「2025–2026 雲嘉南濱海｜鹽續幸福．送夕陽音樂會」，邀請大家在年末最溫柔的傍晚時刻，以音樂、美食、祈福與祝福，為 2025 畫下美好句點。



井仔腳瓦盤鹽田



雲嘉南管理處處長徐振能表示，井仔腳瓦盤鹽田不僅是雲嘉南濱海極具重要的文化地景，也承載著在地居民與遊客的共同記憶。為迎接2026年的到來，搶告於12月31日推出「鹽續幸福．送夕陽音樂會」，透過鹽田夕照的自然景觀，搭配音樂演出與祈福儀式，營造溫馨且富有儀式感的年末體驗。









康妮媚小提琴演奏







黃文龍老師演奏







藝人方順吉演唱





活動中將邀請藝人「方順吉」與「黃文龍」老師帶來深情動人的歌唱及薩克斯風演奏，以及「康妮媚」觸動人心的小提琴演出，用柔和旋律陪伴民眾度過午後時光，讓音樂與鹽田夕陽交織出獨特的跨年記憶，歡迎一同來到最古老的瓦盤鹽田遺址。說起「鹽」除了是生活必備的調味品外，在民間還是「避邪聖物」，故在鹽田具其特別意義，在此邀您來回顧過去一年的點滴，用最真誠的祝福歡送2025最後一道夕陽、迎接嶄新的開始，期盼每一位參與的民眾，都能帶著平安與希望迎向 2026 年，也成為迎接2026年的跨年首部曲！











除音樂演出外，現場亦規劃多項結合地方文化與民眾互動的體驗活動，包括：祈福鹽袋吊飾DIY，只要完成任務就能讓民眾親手將充滿祝福的吊飾帶回家，限量100份，換完為止；活動也準備以在食材烹煮的熱騰騰海鮮粥（免費發送，數量有限），邀請大家品嚐雲嘉南濱海的在地滋味。井仔腳鹽田為雲嘉南管理處環境教育與永續旅遊目的地，為響應環保理念，鼓勵民眾自備環保餐具，凡自備餐具者，現場還可兌換平安鹽袋，親手將井仔腳鹽田的鹽裝進鹽袋保平安。





此外，活動現場還有限定活動──「鹽續幸福明信片」，透明材質的明信片，與夕陽及文字交織成畫，能寄給親友或留作收藏，甚至現場撰寫並加蓋12月31日專屬活動郵戳，投遞至會場設置的臨時郵筒，只要完成追蹤「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁，即可免費兌換一張限量明信片，為自己留下2025年末的溫暖回憶與幸福。

當日活動尾聲，結合地方信仰文化，邀請民眾參與「北門井仔腳興安宮祈福敲鐘儀式」，凡參與敲鐘祈福者，皆可獲得象徵平安與好運的鹽王爺餅乾、馬年吊飾鑰匙圈與發財金等祈福好禮，讓祝福隨著鐘聲迎向新的一年。





提醒用路人，因應送夕陽音樂會活動，12月31日下午2時至6時藍2公車將不行駛進泰安宮及興安宮站點，可能會造成用路人不便，自行開車之遊客請依交管人員指示路線行駛及停放車輛。

相關活動資訊可至「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。





