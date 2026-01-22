送台灣古早味零食！日本朋友超愛 網：小時候看病必吃

台灣伴手禮種類很多，近日一名部落客「Tigerdog／老虎狗」分享，送梅花造型的仙楂餅給日本朋友，意外大受歡迎，引發網友熱烈討論，不少人驚訝，沒想到小時候看病必吃的糖果竟然會受到喜愛，也有人分享「這滿滿台灣特色，拿去送沖繩朋友，他們都超愛」。

部落客「Tigerdog／老虎狗」在臉書分享，最近發現台灣古早味零食「梅花造型仙楂餅」非常受日本朋友歡迎。日本人本就愛梅子，仙楂酸甜的口感，加上可愛的梅花造型和單顆包裝，既不沾手又方便食用，拿來當伴手禮相當討喜。

貼文引起網友討論，「太聰明了，立刻筆記」、「小時候看中醫，醫生都會在藥袋裡放幾顆」、「現在也很愛，吃藥完以後來一顆很讚」、「太晚看到了，以前很常去日本交流，都沒想過可以送人」、「超有台灣特色，送給日本朋友，對方很喜歡」、「上次帶去沖繩分送給朋友，他們很喜歡」。

除了梅花形狀的仙楂餅，另有許多網友則推薦，圓粒形狀的仙楂丸（又稱宋陳丸），味道稍微有點不一樣，但都是令人懷念的古早味。

