送員工去馬爾地夫玩 永慶房屋砸千萬獎勵海外旅遊

【地產中心／台北報導】永慶房屋是一家獲得「台灣幸福企業評鑑金獎」和「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」等肯定的公司。他們持續優化員工福利政策，推出各種福利措施，例如《永慶薪自由》業務新人首年有72萬元收入保障，員工可享有月排休最高達10天、以及「幸福成家基金」等福利，致力打造高薪資、低工時的幸福工作環境。此外，永慶房屋每年都會投入千萬的資金舉辦獎勵旅遊活動。去年7月舉辦了「海外旅遊獎勵暨員工旅遊」，讓同仁前往馬爾地夫、韓國和新加坡度假；而在11月舉辦的「永者饗宴獎勵旅遊」則帶領員工飛往南京體驗古都文化底蘊。永慶房屋致力於追求工作成就的同時，也重視員工的生活品質。

永慶房屋的人資部協理塗振宏表示，公司十分重視員工的意見，逐步調整人資政策，致力打造更加完善的工作環境。為了讓員工的付出得到回報，許多福利都沒有設定年資限制，只要達到績效要求就有機會享受福利，這種激勵制度讓員工知道只要努力就會被認可。

以「海外旅遊獎勵」為例，只要業績達標就有機會得到獎勵，不需要和他人比較，也不受年資或職級的限制，近三年來已有超過2千名員工獲得獎勵。另外，「永者饗宴旅遊」則不僅以業績為唯一評估標準，無論是協助團隊營運社區、收到客戶讚揚電話、或招攬優秀人才等，都可以作為評估加分項目，讓每位員工都能根據自身特長和志向，在職涯中找到自我價值。去年，許多「永者饗宴旅遊」的得獎員工年資還不到1年，這證明永慶重視每位員工，無論資淺或老資，也給予年輕一代和新進夥伴更多成長動力。

永慶房屋獎勵旅遊沒有年資限制，像去年的「最佳新人」鄭偉祥就獲得了海外旅遊獎勵。永慶房屋提供

鄭偉祥是2025年獲得全公司最佳新人以及海外旅遊獎勵的經紀人員。他認為永慶房屋不僅能保障業務新人的收入（在前12個月有每月6萬元的保障），保障期過後還有每月底薪，並根據職級和表現從4萬元起跳。此外，還有各種獎勵和獎金， 讓他付出的努力可以得到應有的回報。他認為在永慶房屋工作，不僅僅是在上班，更是在打拼一份能為自己帶來成就感的事業。

參加了「永者饗宴旅遊」的陳亮諭店長分享說，每個人的長處都是獨一無二的。有些同仁擅於與社區互動，有些則擅長幫助客戶找到理想的房子。永慶房屋培養了一個團隊合作的文化，能夠匯集大家的力量，事半功倍，也讓團隊氣氛更加融洽。目前，永慶房屋推出了「月排休最高10天」的政策，只要遵循公司政策，每月可以休息7天例假外再額外獲得3天有薪休假，陳亮諭表示「只要確實處理好事情，業務工作也能讓生活自主掌控。」

塗振宏說：「有些夥伴更積極，願意花更多時間追求業績，公司會全力支持他們；而對於那些追求穩定的夥伴，團隊會透過明確的目標和工作分配，讓大家按照適當的節奏完成工作。」年底將至，永慶房屋提供「年前」先進行面試獲得年終獎金，「年後」再正式報到的機會，歡迎具有抱負、渴望挑戰高薪水的人才抓住轉換職涯的黃金時機，與永慶一同成長！

永慶房屋肯定不同人員特質，重視團隊專業分工，打造完善職場環境。永慶房屋提供

