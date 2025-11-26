送報生逆轉創SPN新聞網 何昱奇要當基層運動選手伯樂

何昱奇（右四）與江啟臣（中）期盼各界一起支持台灣運動界基層選手。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

運彩公會理事長何昱奇從送報生、洗碗工一路打拚的人生，正是台灣基層奮鬥精神的縮影，其創辦的體壇脈動SPN新聞網於11月26日正式啟動，立法院副院長江啟臣特別出席並強調：「不要等到球員已經奪牌時，才來高喊台灣之光。真正需要被支持的，是他們在還沒發光發熱的階段。」江啟臣也感謝何昱奇多年來挺身協助基層選手，並期盼能多多報導基層運動員的故事，「少一些政治味，多一些支持孩子的力量。」

何昱奇深知基層選手面臨的困境，其夫人曾為桌球國手，卻因資源不足而淡出體壇，使他更加決心推動制度改革。他歷時多年奔走，最終推動《運動彩券發行條例》修法，讓運動彩券盈餘全數投入運動發展基金，使基金每年穩定增加約7億元，被視為運彩制度重要里程碑。

SPN新聞網啟動典禮邀集體育界、政府官員與教育界代表共同見證。包括運動部代表、台中市運動局、立法委員廖偉翔、黃仁，以及多位台中市議員皆到場致意。教育界更大力支持，包括台中女中、大里高中、中正國小、向上國中、中山國中、萬和國中、南屯國小、大鵬國小、永春國小、東興國小、大業國中等校長及家長會幹部皆踴躍出席。教育界之所以如此力挺，源自何昱奇長期對基層體育的投入。多年來，他協助弱勢選手、補助各校校隊器材與訓練需求，以實際行動守護孩子的運動道路。

江啟臣表示，基層選手需要被看見的不是獎牌，而是努力的過程，何昱奇也強調，創立體壇脈動SPN新聞網的初心，就是希望讓基層努力不再被忽略，「孩子需要的是在沒有成名前，就有人願意伸手。」何昱奇指出，SPN 的3大使命分別是一、替基層發聲：讓默默努力的孩子、教練與團隊被看見。二、替基層牽線：打通企業與學校的橋梁，把資源送到最需要的地方。三、替台灣體育留下影像史：讓地方賽事、校隊訓練不再被遺忘，每一分努力都值得被記錄。