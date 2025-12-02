「送外賣是能隨時欣賞沿途風景的工作」 央視短片翻車

央視與美團11月28日聯合發布一段短片稱，送外賣是能隨時欣賞沿途風景的工作。（取材自央視新聞）

央視與美團11月28日聯合發布了一段短片，講述一名平面設計師主動辭職轉行成為外賣員的故事。主角在片中表示，外賣工作不僅提供收入，更賦予她「欣賞沿途風景的自由」和「隨時切換身份」的體驗，使其「感覺離夢想更近」。另外，主角還將自己的在雲南的這種打工狀態描述為「數字遊民」。該片以「正能量敘事」疊加「苦難美學」的呈現方式引發了網友的強烈反彈，成了大型「翻車」現場，目前該片已從央視平台下架。

綜合媒體報導，還有網友提到了2023年央視的另一部短片「靠力氣賺錢心裡才踏實，是無數平凡人的生活信仰」，該片原本是想歌頌底層民眾，但因為嚴重缺乏現實感，加之畫面中出現了窮人與保時捷車主相向而行的名場面，同樣也慘遭翻車。

以下為中國數字時代編輯摘自微博、推特網友的評論，「媒體這行業確實一言難盡。咋可以這麼人不人，鬼不鬼呢。強行美化送外賣真的是惡心，外賣員是努力且辛苦的工作，收入一般且天花板極度有限的體力活。我們應該尊重，但被他們描述成了人人都羨慕的工作，確實挺令人震驚的」、「紅燈都要急著衝，還欣賞風景呢？」、「原來送外賣可以叫數字遊民，我震驚了」、「劇本太薄，現實太厚」、「瘸腿的二舅，工地健身、外賣觀光，上吊還能盪鞦韆」、「為什麼現在宣傳片翻車的越來越多?道理很簡單，那些人都是靠關係進去的，而且又沒有底層生活的經歷，所以他們根本不了解民眾的疾苦！所以拍腦袋想出來的事情肯定不靠譜」、「是如何做到一條新聞既得罪白領又得罪外賣員的」。

還有網友說，「沒法，上層理解不了苦難，只能消費苦難」、「國家宣傳機器總能做出這種何不食肉糜腦殘教育片子。美團外賣的用戶是怎麼拼好飯的，騎手是怎麼不要命送餐的，全都被刻意美化了」、「墮落到如此地步，什麼樣的垃圾能想到這樣的宣傳」、「哈哈哈。你們獨裁可以，但是你們把大家當傻逼看待，就過了」、「脫離群眾太久了，忘記怎麼回歸群眾，字裡行間透露著一股高高在上的味兒」。

