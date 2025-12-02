送女友超大心！2025最夯聖誕禮物推薦！趁黑五入手！熱銷輕奢包TOP7：COACH、Diesel、A.P.C…1萬5入手、小CK包竟2千有找

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕節即將來臨，禮物還沒著落嗎？想要送禮送進心坎裡、又擔心荷包大失血，那這篇送禮攻略必筆記～盤點熱銷輕奢包款TOP7，包含大家最愛的輕奢包小CK，還有COACH、Diesel、A.P.C等話題輕精品，價格從2千有找到2萬內就能買到，滿足不同預算需求！

2025最夯聖誕禮物熱銷輕奢包TOP1：CHARLES & KEITH限定款

小資族送禮首選的CHARLES & KEITH（小CK），推出可愛夢幻的棉花糖粉色、Cressida菱格手提包，背上身就是眾人矚目焦點，3千有找手刀買起來。蘊藏許多甜蜜細節，心型壓釦、皮穿鍊背帶、小金屬愛心和粉紅翅膀吊飾，可斜揹又能手拿，無論是約會派對通通掌握，為造型增添一份華麗感。

CHARLES & KEITH限定禮盒：Cressida 菱格手提包，NT$ 2,990。（圖片來源：CHARLES & KEITH）

2025最夯聖誕禮物熱銷輕奢包TOP2：CHARLES & KEITH Bryna水桶包

超受歡迎的水桶包不能沒有吧，重點現在下單限定款，即可享有6折優惠，2千有找，太划算了！內斂經典的設計感，又不失摩登俐落氣質，搭配微微的皺褶PU皮革不僅耐用，更在提升了整體的質感。調節式背帶和磁釦開合設計，實用性更強，除了黑白色系，還有時髦的銀色調，直接選擇障礙發作啦！

CHARLES & KEITH Bryna皮帶釦水桶包，6折優惠，特價NT$ 1,490。（圖片來源：CHARLES & KEITH）

2025最夯聖誕禮物熱銷輕奢包TOP3：Diesel Play單肩包

近年討論度超高、持續爆紅，明星潮人都在搶曬的Diesel，這咖新款Play單肩包，價格不到萬元、絕對是入門必收款。款式選擇多，百搭的黑、白色、亮面材質，非常適合當成聖誕節禮物，超有辨識度的流線設計，一上身就是潮有型。

新品Diesel Play單肩包，NT$9,106。（圖片來源：FARFETCH）

2025最夯聖誕禮物熱銷輕奢包TOP4：A.P.C Ninon單肩包

法國時尚品牌 A.P.C. 絕對是簡約控的最愛，低調經典的設計，不過度虛華、回歸本質的態度，就是高級品味的代名詞。這顆迷人的小牛皮面料，精緻的金色徽標押花，容量也很寬敞，送給另一半當成通勤包也沒問題。

A.P.C Ninon Demi-Lune皮質單肩包，優惠9折，特價NT$15,099。（圖片來源：FARFETCH）

2025最夯聖誕禮物熱銷輕奢包TOP5：Vivienne Westwood Victoria單肩包

自英國的Vivienne Westwood，總是將龐克搖滾的精神、土星環標誌融入設計中。這款經典的Victoria單肩包，以簡約素面皮革搭配土星環標誌，極簡有質感又百搭，另一半收到開心爆棚價格，更是只要一萬出頭就能入手，實在太勸敗！！！

Vivienne Westwood Victoria單肩包，NT$10,289。（圖片來源：FARFETCH）

2025最夯聖誕禮物熱銷輕奢包TOP6：Coach Quilted Tabby單肩包

話題討論度超高的Coach，以精緻設計搭配親民的價格，一直都是送禮好感度前幾名的品牌。這款深具代表性的Tabby手袋，搭配優雅的絎縫設計，附有長皮革鏈帶可供斜背，或將鏈帶對折短肩背，超實用。入手價落在1萬初，收到這顆包直接原地灑花加轉圈圈!!!!

Coach QUILTED TABBY 肩包 $17,041（圖片來源：revolve）。

2025最夯聖誕禮物熱銷輕奢包TOP7：Longchamp ÉPURE 斜背袋

一樣是擁有滿滿法式風情&馬術氣息的Longchamp，這款外型精緻小巧的ÉPURE 包有是許多人的最愛，搭配優雅的玫瑰粉色，洋溢浪漫氣息，令人一眼就愛上，送禮很可以～

Longchamp Épure 斜背袋 S 玫瑰粉色 - 皮革 $17,600。（圖片來源：Longchamp）

