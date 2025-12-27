送嬌妻手機驚見「肉棒打臉」超色訊息！純情夫一看大崩潰

（記者洪承恩／綜合報導）新竹一名人夫日2024年2月送手機給妻子作為生日禮物，並在對方同意下協助備份資料，沒想到竟發現愛妻出軌，與另一名男子發生婚外情，2人長期互傳露骨又親密的對話內容，甚至多次提及旅館、性行為細節，憤而提告求償120萬元。新竹地方法院審理後，認定妻子行為已嚴重侵害配偶權，判賠丈夫30萬元慰撫金，全案仍可上訴。

判決指出，夫妻結婚多年並育有一子，原告在整理手機資料時，發現妻子與小王在通訊軟體中的對話不僅語氣曖昧，內容更充斥對彼此身體與床上的描述，包含「我喜歡餵你吃肉棒在嘴巴打臉，讓你跪著吃」、「還有喜歡幫你口」、「只有你胃口很大，一直要我X，都不停、不能射」，言語親密程度宛如戀人，顯已超出一般朋友往來的合理界線。

示意圖／人夫送愛妻手機當作生日禮物，備份時卻發現愛妻與小王傳送露骨簡訊。（擷取自免費圖庫Pixabay）

法官勘驗對話紀錄後認為，雙方不僅互訴愛意，還反覆回顧親密接觸與開房經過，整體內容連貫自然，足以認定並非偽造或剪接。相關言行已對婚姻關係造成實質破壞，動搖夫妻共同生活的安全與圓滿，侵害配偶權情節重大。

此外，法院也指出，妻子與小王的關係並非短暫往來，從對話內容與收受高價禮物等情況來看，雙方交往時間長達數年。即便被告辯稱原告僅提出翻拍照片、欠缺原始檔案，法官仍認為證據整體可信，不採信其說法。

綜合雙方身分、經濟狀況、侵權行為的方式與期間，以及對家庭造成的影響程度，新竹地院最終判決妻子須賠償丈夫30萬元慰撫金，以彌補其精神上所受損害。

