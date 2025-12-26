送安養院算遺棄嗎？醫揭台灣老年照顧雙軌怪現象：只靠國民年金、健保不夠

少子化、超高齡社會時代來臨，近年「照顧殺人」事件頻傳，儼然成為「高齡台灣」難以迴避的問題。精神科醫師沈政男今（26）日在臉書貼出「台灣邁入超高齡社會之後的挑戰：施行長照保險、外籍看護納入長照體系」的評論指出，邁入超高齡社會後，台灣每5人就有一位老年人，在生活、疾病照顧上，可以國民年金、健保等制度來因應，但在長期照顧上，是全台20多萬宛如「外國孫女」的外籍看護扛起了台灣長照的重擔；棘手的是，民進黨政府以為，光靠長照2.0、長照3.0就能應付超高齡社會的老年照顧需求。他也點出台灣老年照顧的兩個雙軌「怪現象」，即醫療與長照財源分為保險與稅收，照顧模式分為本國居服員與外籍看護。

沈政男在社論中點出，台灣已邁入超高齡社會，卻仍固守稅收制長照財源，造成「健保有保險、長照靠稅收」的雙軌制度，長照3.0年預算上千億，但對中重度需要夜間與假日照顧的老人家幫助有限，讓居服員到輕中症家庭做家事，找幾乎健康的老人家來日照據點吃便當，根本「避重就輕」。外籍看護制度存在已久，但政府始終不敢正面處理勞動條件問題，只由勞動部引進，然後丟給家屬管理，當看護越來越多，透露出了「台灣人已不願意照顧中重度障礙老人家」的殘酷事實，就如同勞動密集工作普遍找不到人一樣，必須倚賴照顧成本較低的外籍看護。

照顧殺人事件頻傳 沈政男：國家把長照責任推給家屬



沈政男提到，台灣近年發生多起照顧殺人事件，扛不住照顧重擔殺死家人後被判重刑，這是國家社會把長照責任推給家屬的表徵，而台灣目前的雙軌制長照絕對無法因應超高齡社會的照顧需求。他並在臉書貼文中指出，老年與長照是最重要的民生議題之一，過去備受關注，但現在顯然已被政治議題排擠，這是一連串步驟，生病治病，治不好失智失能則需長期照顧，但在台灣卻被割裂成醫療靠健保、長照靠「長照3.0」的分立制度。他進一步說，如今使用「長照3.0」不用醫生看過，只要長照窗口派人評估，因此長照、日照的長輩，究竟有無失智失能、程度如何，並沒有醫療單位的認證。

沈政男直指，從「長照2.0」觀念就出現錯誤，以為把人送到安養院是一種遺棄，政府若給付形同鼓勵，最後就造成中重度失智失能老人家只能自行聘僱外籍看護，而台灣長照成效，外籍看護人數是重要指標，目前數據仍持續上升，未因政府長照而減少，離譜的是，外籍看護的訓練與督導幾乎沒有，因為政府不想扯上勞動條件的棘手問題，造成了「長照3.0」與外籍看護聘雇雙軌並行的怪現象。至於解方，沈政男在文末建議，施行長照保險，在健保體系之下延伸出長照部門；將外籍看護納入長照體系，中重度老人家白天由居服員照顧，晚上換外籍看護，一來外籍看護可以休息，也能讓居服員給予監督與訓練。

