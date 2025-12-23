送尪6萬電腦被酸「開豪車買不起？」瑀熙怒回：不是暴發戶

網紅瑀熙。（圖／中時資料照）

網紅瑀熙經常在社群分享工作與家庭日常，近日她在IG限動吐露心聲，提到日前送老公一台約6萬元的電腦當禮物，原本只是單純分享生活，沒想到卻收到部分網友酸言酸語，讓她直呼「真的覺得蠻無奈的」。

瑀熙在IG限動發文，提到自己上禮拜分享送老公電腦，卻有網友質疑：「開保時捷的人買不起六萬電腦？」甚至看了男生開的車，覺得她應該買更好的禮物。對此她直言，「首先，我們不是什麼暴發戶，每一塊錢都辛苦的，本來就有些會花，多有些要省，不然買車子、房子的錢怎麼來？」

除了消費觀念遭質疑，瑀熙也點出另一個讓她感到不平的地方，就是性別刻板印象。她發現不少人理所當然認為「車子一定是男人買的」，即便她已多次說明，仍有人不願相信車子是她買的。對此她無奈表示，社會對有能力的女性往往更嚴苛，也更容易被懷疑與否定。

此外，瑀熙也翻出去年生產前兩天的影片，回顧自己當時即便身體沉重、狀態疲憊，仍從早工作到晚。她自嘲，自己當時看起來又胖又醜，但只要有工作機會就心懷感激，全力投入，揶揄自己「基本上就是工作的牛馬」。她也強調，即使沒有婚姻與伴侶，自己依然有能力好好生活，但同時也感謝老公的陪伴，讓她在人生中多了一層快樂與幸福，並表示未來對於帶有嘲諷意味的留言，將不再回應。

