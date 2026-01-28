送年菜溫暖弱勢家戶 翁章梁：已成春節前最溫暖的約定

嘉義縣長翁章梁為讓縣內弱勢家庭在年節期間也能感受到溫暖與祝福，14年前發起「年菜送暖 溫馨我嘉」活動，已成春節前最溫暖的約定。（圖/記者陳惲朋攝）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣長翁章梁14年前擔任嘉義縣社會局長時，體恤弱勢家庭農曆春節團圓時刻，為讓縣內弱勢家庭在年節期間也能感受到溫暖與祝福，發起「年菜送暖 溫馨我嘉」活動。今28日再集結各方善力捐助1500份年菜與紅包，要將這份來自社會的溫馨，由縣府公務人員2月11日親手送進弱勢家戶，陪伴在寒冷的冬天，安心、暖心過好年。

嘉義縣政府辦理「年菜送暖 溫馨我嘉」活動進入第14年，今年再集結九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄鄉大士爺廟、嘉邑行善團社會福利慈善事業基金會、阿里山茶葉生產合作社及福添福社會福利慈善事業基金會、扶輪社蔡崇富社長、台農發公司等單位共同捐助1,500份年菜及計新的1400元年節紅包、水菓禮盒等，總活動經費約達405萬元，將在春節前送達家戶。

這份來自社會溫暖的民間愛心捐贈，今天在縣政府由翁章梁縣長主持並代表接受。翁章梁首先感謝捐贈團體，他說，「年菜送暖 溫馨我嘉」自102年開辦至今，已成春節前最溫暖的約定。特別感謝多年來一路相挺的「老朋友」，用行動陪伴縣府照顧弱勢家庭，讓受助家庭能收到4道應景佳餚和800元紅包，及嘉邑行善團加碼捐贈的600元紅包，今年還增加台農發公司捐贈的椪柑禮盒，希望讓大家在新年前能多一分安心、多一分喜氣。

主辦「年菜送暖 溫馨我嘉」活動的社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正指出，承辦年菜送暖活動迄今走向第14年，感受公益的力量來自於長時間的投入與彼此信任的累積，我們會持續透過物資銀行，將資源有效送到真正需要的人手中。

社會局長張翠瑤說，每一份年菜不只是一餐溫飽，更是一份來自社會的祝福。2月11日送年菜當天，翁縣長將帶著縣府團隊化身「一日志工」，逐戶送上愛心年菜；若在親送過程中發現有需要進一步協助的家庭，社會局也會即時提供關懷與資源連結。