送愛到偏鄉 華信航空聖誕節義賣會

【記者 王雯玲／高雄 報導】華信航空聖誕節送暖，今（24）日上午10時至下午4時，舉辦「聖誕節愛心義賣會」，活動現場展出多款絕版飛機模型、LOGO商品及聯名商品，吸引喜愛收藏飛機模型的航空迷同仁前來尋寶。在歡渡溫馨聖誕佳節的同時，華信航空結合公益送愛到偏鄉，義賣會所得款項將捐贈給「球芽基金」，幫助偏鄉棒球隊孩子的學習與成長，協助能有更好的教育環境、培養閱讀能力，並促進多元發展。

華信航空董事長陳大鈞表示，華信航空長期關懷偏鄉弱勢族群，本次透過聖誕義賣方式，將絕版公關商品轉化為支持偏鄉教育的溫暖力量，別具意義。華信航空總經理莊明哲亦表示，繼12月17日舉辦的航空職涯探索及機務棚廠參觀活動後，今日透過感恩聖誕節義賣活動，希望帶給球芽基金偏鄉學童特別溫馨的聖誕節。球芽基金理事長邱繼加則感動的表示，非常感謝華信航空長期熱心公益、對偏鄉棒球隊孩子的協助。

華信航空善盡企業責任，致力關懷弱勢族群，為社會注入溫暖正向力量。本次華信航空聖誕愛心義賣會，精選多達33項商品，包括航空迷最喜愛的典藏級飛機模型，如已絕版的原廠1:75比例 E190飛機模型，以及MD-11、747-400、Fokker-100、Fokker-50、E190日月潭彩繪機、738花現台中彩繪機，還有1:500比例的金屬製迷你版飛機模型等。另外，還有經典空服員公仔、可愛小熊造型背包、彩繪行李束帶及百夫長ATR裘莉包等多樣商品，大家不僅可以超值價格收藏心儀商品，更能與華信航空一同為公益盡一份心力。（圖／記者王雯玲翻攝）