送愛到偏鄉 補助學童營養早餐

愛心滿滿再出發！由新北市愛的文化教育推廣協會、300B-2區福和國際獅子會與財團法人18度C文化基金會共同主辦的「第五屆送愛到偏鄉︱一一四學年度營養早餐捐贈活動」，日昨於玉德慈善會草屯分會舉行記者會，延續四年來對偏鄉學童的關懷與支持，為南投縣偏鄉學校弱勢學童提供安心上學的保障。

本年度活動聚焦於南投縣偏鄉，本次受補助學校包含羅娜國小、田豐國小、中山國小、名崗國小、瑞竹國小、桶頭國小、鯉魚國小、永和國小、魚池國小、土城國小、虎山國小、平林國小、埔里國小、互助國小、發祥國小、鳳鳴國中及草屯商工等十七所中小學，共五十五名學童受益，捐贈總金額達五十五萬元。營養早餐的準備方式由學校統籌購買或透過家長、鄰近早餐店協助完成，讓孩子無論在何處皆能享用熱騰騰的早餐。此外，相關單位亦捐贈大甲麵，完善孩子們的飲食需求。