送愛到香港！ 台中百年餅舖3天義賣全數捐助宏福苑災民

陳允寶泉發起「送愛到香港」義賣活動，自12月3日起至12月5日，台中自由路總店的所有營業額將全數捐給「港澳台灣慈善基金會」助宏福苑火災居名重建。（陳允寶泉提供）

「我們沒辦法到現場協助救災，但希望能用台灣最真誠的方式，把力量送過去。」香港宏福苑大火已造成156人死亡，許多家庭也因住宅受損而陷入生活困境。台中一家百年餅舖有感過去承蒙許多香港旅客支持，因此啟動3天義賣活動，希望透過台灣民間的力量，支持受災居民早日重建。

這場「送愛到香港」義賣活動自12月3日起至 12月5日止，期間陳允寶泉台中市自由路總店的所有營業額將全數捐給「港澳台灣慈善基金會」，專款用於協助本次香港火災的受災民眾。店家強調，義賣不設門檻，消費者購買任一商品、無論金額多寡，都全數捐出。

廣告 廣告

陳允寶泉第四代董事長翁羿琦表示，香港一直是品牌深厚的客源基地，「看到長期支持我們的香港朋友遭逢災難，心裡非常難過。」她感性指出：「我們沒辦法到現場協助救災，但希望能用台灣最真誠的方式，把愛送過去。」選擇與慈善基金會合作，也是希望捐款能最快速、最直接地送達需要的人。

更多中時新聞網報導

黃冠智曾遇恐怖情人驚動教官

醫美修法 專家：海外醫療風險增

凱文史貝西捲性侵沒戲拍 求名導給工作