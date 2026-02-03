送愛心米卻過期8年？ 桃園區公所澄清：廠商印錯日期

桃園市 / 綜合報導

桃園市桃園區31日舉辦寒冬送暖活動，原本是美事一樁，卻有人領到疑似過期的白米！有民眾領回物資後發現，白米上的保存期限竟然已經過期8年，趕緊向議員反映。區公所緊急澄清，這批米是由善心人士捐贈，因為廠商印錯日期才會造成誤會，白米本身並沒有過期，目前也已發送簡訊通知當天領取的783位民眾，如有疑慮可以更換。

一包包真空包裝的白米被翻找出來，逐一檢查印製的保存期限，會這樣大動作清點，全是因為31日有民眾領了愛心物資，回家一看卻發現，白米竟然已經過期8年，過期米受贈當事人(經變音處理)說：「當下覺得很傻眼，不知道是真的過期還是是廠商打錯，那如果是真的過期雖然是捐的物資，但是也不應該拿出來送給人才是。」

民眾領到這包標示過期的米，因為擔心食安問題，更怕當天也有其他人拿到，趕緊向議員反映，沒想到區公所的回覆卻是，桃園市議員(民)黃瓊慧說：「他們的回覆居然是上這包白米並沒有過期，是上面的日期印錯民眾可以安心地吃，這種回覆真的讓人無法接受。」

桃園區公所主任秘書周政毅說：「那本所已主動發簡訊通知當日參加的民眾進行檢查，如果有相關的一個疑慮，都可以至本所一樓社會科進行更換。」過期米風波起因是桃園區31日舉辦的寒冬送暖活動，由不同慈善單位捐贈物資，當天有783名民眾前來領取，每人領到的內容物不同。

桃園區公所主任秘書周政毅說：「為了保險起見我們還是全面進行一個更換。」雖然區公所澄清，是廠商標示錯誤並非過期，但愛心送暖卻沒有嚴格把關，將有疑慮的食品送出去，引發爭議，也讓原先的美意變了調。

