送拾荒婦「回收電鍋」涉貪污 清潔隊員一審判3月緩刑2年

台北市 / 武廷融 綜合報導

日前台北市一名黃姓清潔隊員，因將民眾丟棄的電鍋轉送給一名拾荒老婦人，被依《貪污治罪條例》起訴。案件引發全台關注，而士林地院今(2)日宣判，認為黃員動機出於助人，且涉案金額極低且已自首，裁定從輕量刑，判3月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年。

該案源於2024年7月，黃姓清潔隊員在回收車上發現一個民眾丟棄但仍可使用的大同電鍋，並將其轉送送給一名拾荒的老婦人，希望能夠讓她有熱飯可以吃。不過清潔隊得知此事後，要求黃員將電鍋繳回，黃員不好意思向拾荒婦人索討回，先自掏腰包買了一只新的電鍋給婦人，再把舊的要回來，當作替換。

黃員也向廉政署自首，北市環保局認為黃姓隊員是公務人員，不得擅自處分財物，黃員因此被依法送辦。檢方則依《貪污治罪條例》第4條第1項第5款的職務侵占罪構成，起訴這名黃姓清潔隊員。檢察官在起訴書中指出，考量該電鍋殘值僅剩32.56元，情節輕微及其自首認罪，建議法院從輕處理。

士林地院審理後，今日判決出爐，黃姓清潔隊員被判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。另外，因該案受到社會關注，法務部已提出《貪污治罪條例》修法草案，針對「小額貪污」啟動修法作業，包括刑期可減輕甚至免刑、擴大緩起訴適用範圍，讓處理更符合比例原則。

