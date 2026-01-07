送拾荒婦「32元舊電鍋」淪貪污犯 清潔員褫奪公權1年確定

清潔員將民眾丟棄的電鍋送給拾荒婦，有期徒刑3月、緩刑2年定讞。（示意圖／Unsplash）

台北市環保局黃姓清潔員2024年7月26日晚上將民眾丟棄的大同電鍋轉贈給拾荒婦，卻因此遭到檢方依貪污罪起訴。士林地院2025年12月2日一審宣判，判處黃男有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年。而士林地檢署經研議後決定不上訴，黃男亦未提起上訴，全案將依一審判決結果確定。

回顧整起事件，黃男2024年7月26日晚上清運垃圾時，看到民眾丟棄回收的大同電鍋並未損壞，想起認識的拾荒婦困境，於是把電鍋帶回家測試，確認能使用便送給該名婦人。

沒想到黃男事後竟遭檢舉涉侵占職務上持有非公用私有財物罪，清潔隊要求他歸還電鍋，但因他不好意思向對方索討，只好自掏腰包買新的電鍋給婦人，再把舊鍋要回來後歸還，並向主管自首。他坦承，只是希望婦人能用來煮一些稀飯和熱東西吃，也可以過得好一點，自己從未亂撿過東西。

士林地檢署2025年9月以貪污罪起訴黃男，考量犯後態度良好，且情節輕微，並主動自首認罪，因此建議法院從輕處理。台北地院指出，該電鍋經鑑價後殘值僅32.56元，黃男並未轉售牟利，若以貪污罪最低本刑處罰，顯有過重之虞，因此依貪污治罪條例及刑法相關規定，多次減刑後，判處有期徒刑3月、緩刑2年，並依法褫奪公權1年。

至於是否上訴二審，檢方收受判決書後完成內部研議，認事用法並無不當，不上訴；黃男方面亦未行使上訴權，因此一審判決將生效並確定。

