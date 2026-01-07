送拾荒婦32元電鍋挨告貪污！清潔隊員不上訴 判刑3個月確定

【緯來新聞網】台北市一名黃姓清潔員在2024年7月間，將殘值僅32元的舊電鍋送給拾荒婦人，被依《貪污治罪條例》起訴。一審士林地方法院判處3月有期徒刑、緩刑2年，並褫奪公權1年，士林地檢署經研議後決定不上訴，黃姓清潔員也未提起上訴，全案判決確定。

北市一名清潔隊員因將舊電鍋送拾荒婦人，被依《貪污治罪條例》起訴。（示意圖／翻攝自維基百科，由 Solomon203 - 自己的作品, CC BY-SA 4.0）

根據判決，黃男是台北市政府環保局北投區清潔隊員，2024年7月26日晚上6時許，在資源回收轉運站內，發現一個仍堪用的大同電鍋，基於善心，將其轉送給住處附近一名拾荒婦人，涉犯侵占職務上持有非公用私有財物罪。



清潔隊得知此事後，要求黃男歸還電鍋，但黃男不好意思向婦人索討，於是自掏腰包買新的，替換舊的回來。然而，因他具公務員身分，卻擅自處分公家財物，觸法遭送辦，檢方考量他自首、認罪且電鍋殘值僅剩32.56元，情節輕微，依貪污罪起訴，向法院建請從輕量刑。



士林地院審理後，去年12月2日宣判，黃男被判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。至於是否上訴？檢方在收到判決書後，於法定上訴期間內完成內部研議，決定不上訴；黃男亦未行駛上訴權。依刑事訴訟程序，檢方和被告若在期限內均未上訴，案件即不會進入二審，全案將依一審判決結果確定。

