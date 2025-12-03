送拾荒嬤32元回收電鍋獲罪！網挺清潔員拚無罪「願付20萬」 律師出手了

社會中心／陳慈鈴報導

清潔員送拾荒嬤32元回收電鍋獲罪，社會輿論沸騰。（圖／資料照）

台北市清潔隊一名黃姓資深隊員，將回收車上殘值剩32.56元、仍堪用的大同電鍋轉送給拾荒老婦人，被檢方依貪污罪起訴，引發輿論譁然；昨（2）日士林地院一審宣判，有期徒刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。判決結果讓社會輿論再度沸騰，認為善心的黃姓清潔隊員不應該有此待遇，有人更願意幫忙支付20萬元的律師費，只希望能讓他獲得無罪判決。對此，「黑心律師」楊律師出手了，「若有人認識他，能否請他跟我聯絡？」

楊律師今日於臉書表示，收到有人私訊他，認為法官作出的判決太重，不符合比例原則。同時也開始擔心黃姓清潔隊員被判有罪，可能會因此失去退休金。甚至還表示願意支付20萬元的律師費，目的只希望可以讓黃姓清潔隊員被判無罪。

楊律師說，收到訊息時，他很訝異，「竟然有人願意為不認識的人出這麼多錢？」雖然他也覺得黃姓清潔隊員很善良，但他相信會有公益律師或想紅的律師願意免費幫忙，不用花錢找他，所以收到訊息的當下就推辭了。

楊律師提到，但他又覺得大多律師應該只會主張「才32元…沒實質違法性…」，然後賭法官會不會基於輿論壓力或同情心而睜一眼閉一眼判他無罪。這種打法當然有可能成功，但成功率仍很低，仍需很大的運氣，而且只能解決個案，無法形成類似判例的效果，無法幫到未來其他類似案例。

楊律師透露，自己想到幾個蠻有創意的想法，也許可以讓成功率大增，當然仍需要運氣，而且若真的打到無罪，這種判決就有可能像判例一樣未來被引用，就能避免下一個黃姓清潔隊員莫名被判有罪，也許甚至根本不會被起訴。但他有些案情的細節的問題想問黃姓清潔隊員，「若有人認識他，能否請他跟我聯絡？」

