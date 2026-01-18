送春聯 陳啟能、陳俊維發送「台灣尚勇」迎新春

（記者陳志仁／新北報導）新春將近，祝福先到！新北市議員陳啟能今（18）日與辦公室的執行長陳俊維，配合中華職棒會長、立委蔡其昌於三重地區發送「台灣尚勇」與「神馬都好」的春聯；活動尚未開始即吸引大批民眾排隊等候，現場人氣沸騰、年節氣氛濃厚。

圖／新北市議員陳啟能18日與辦公室執行長陳俊維配合中華職棒會長蔡其昌，於三重地區發送「台灣尚勇」與「神馬都好」的春聯。（新北市議員陳啟能辦公室提供）

陳啟能、陳俊維父子親自發放，祝福大家新的一年平安順利、「神馬都好」；陳啟能認為，「台灣尚勇」搭配「神馬都好」，如同一副完整對聯，不只是新年吉祥話，更象徵對土地的祝福與對未來的信念，台灣尚好，是對這塊土地的肯定，神馬都好，則祝福每一位鄉親、每一個家庭，在新的一年都能順順走、穩穩過。

圖／將投入2026年新北市議員選舉的陳俊維，發送「台灣尚勇」與「神馬都好」的春聯給民眾。（新北市議員陳啟能辦公室提供）

談及國際情勢，陳啟能指出，近年全球的局勢變化快速，台灣在民主、科技與產業供應鏈中的關鍵角色愈加明確，國際社會對台灣的重視與支持持續提升，這不只是國家的優勢，更是全民共同努力的成果；此外，「在動盪的世界中，台灣站得穩、走得遠，正是『台灣尚勇』最真實的寫照。」

陳啟能也向三重、蘆洲鄉親送上新年祝福，感謝大家一年來的支持與鼓勵，期盼新的一年身體健康、家庭幸福、事業順利，強調無論國際的局勢如何變化，最重要的是守住民主、顧好民生，讓地方更好、台灣更強；現場民眾也表示，過年前收到寓意十足的春聯，心裡特別踏實，感受到滿滿年味與希望。

